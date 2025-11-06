Приглашаем вас в путешествие по одному из самых древних и загадочных городов Центральной Азии! Вы осмотрите ансамбли с древними мечетями, минаретами и медресе, базары 16 века и таинственную цитадель Арк. Увидите традиционные и необычные для исламской архитектуры фасады. Погрузитесь в историю средневековой Бухары и её самобытную культуру.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Ансамбль Ляби-Хауз — в центре комплекса 17 века вы увидите пруд, окружённый медресе Кукельдаш, ханакой Надира Диванбеги и караван-сараем. Ляби-Хауз был местом отдыха, торговли и собраний.
- Медресе Кукельдаш 16 века, крупнейшее в Бухаре. Служило местом обучения будущих богословов, а также отражало мощь и богатство Бухарского ханства.
- Медресе Надира Диванбеги. Его фасад украшен изображениями птиц-фениксов и солнца с человеческим лицом — вы увидите редкий пример несоответствия традиционным исламским канонам. И узнаете о первоначальном предназначении постройки.
- Торговые купола — это три крытых базара 16 века, где торговали купцы-менялы, золотых дел мастера и ювелиры. Здесь до сих пор можно найти изделия ручной работы, характерные для Бухары.
- Комплекс Боло-Хауз, состоящий из мечети, минарета и пруда. Мечеть известна резными деревянными колоннами, которые придают ей воздушный вид.
- Крепость Арк. Древнейшая цитадель Бухары и резиденция эмиров. Построенная ещё в 4 веке до н. э., она пережила множество реконструкций. Сегодня здесь можно посетить музей и полюбоваться видами на Старый город.
- Комплекс Пои-Калон. Включает в себя мечеть, медресе и высокий минарет, который был ориентиром для караванов и стал символом города.
- Ансамбль Кош-Медресе, где вы осмотрите медресе Улугбека и Абдулазиз-хана.
— Первое построили по приказу великого правителя-учёного, который стремился развивать науку и образование. Его лаконичный фасад отражает философию Улугбека, ценившего знания и простоту
— Второе сооружение, напротив, поражает богатым убранством. Вы увидите резьбу по ганчу, яркие мозаики и изображения мифических существ, что необычно для исламской архитектуры.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в комплексы — 15$ с чел., обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 294 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сиявуш. Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 ноя 2025
После дождливого и урбанистического Ташкента ехали в Бухару с надеждой на восточную сказку 🙏 и Тимур очень помог с её реализацией! Прошли весь старый город с интереснейшими рассказами и волшебными
Ю
Юрий
3 ноя 2025
У нас была Регина. Прекрасный гид, все было очень интересно. Посетили все локации, которые заявлены в программе. По окончанию экскурсии, гид нам организовала нам обед с бухарским пловом, а также дала рекомендации по ресторанам Бухары. Рекомендую.
Хава
2 ноя 2025
Бухара, которая покорила сердце! ❤️
Хочу поделиться восторгом от невероятной экскурсии в Бухару! Это был один из тех дней, когда всё сложилось идеально.
Что нас покорило:
✨ Архитектура, от которой захватывает дух. Каждый
Хочу поделиться восторгом от невероятной экскурсии в Бухару! Это был один из тех дней, когда всё сложилось идеально.
Что нас покорило:
✨ Архитектура, от которой захватывает дух. Каждый
А
Анастасия
28 окт 2025
Экскурсовод Регина, рассказывала все интересно, переплетая в своём повествовании историю и современность
Н
Наталья
20 окт 2025
Нашим гидом был Тимур. Очень понравилась подача материала- видно что человек с душой относится к своему делу. Благодаря нашему гиду познакомились с замечательными мастерами по золотому шитью, чеканке, изготовлению ножей. Бухара прекрасна: и архитектура и люди!
О
Ольга
8 окт 2025
Ещё не уехав, я уже снова хочу в Бухару! И "виновник" этого - мой сегоднящний гид Тимур, который приоткрыл дверцу в этот волшебный город, заинтриговал и влюбил меня в Бухару
Е
Елена
4 окт 2025
Наш гид Тимур сделал невозможное. За время экскурсии он открыл для нас страницы истории Бухары, характер этого города, дух и атмосферу. Любовь Тимура к своему городу ощущалась во всем,поэтому он
Н
Наталья
31 авг 2025
Тимур- потрясающий рассказчик, он представил огромное количество исторической информации, но сделал это очень легко, с юмором, интересно и артистично! Расставаться не хотелось! Гида рекомендуем всем однозначно! В Бухаре были впервые,
Самира
23 мая 2025
Нам проводил экскурсию гид Тимур. Все прошло замечательно и познавательно. Спасибо за прекрасно проведенное время)
Т
Татьяна
9 мая 2025
Великолепная экскурсия! Благодаря Тимуру, мы узнали историю, интересные факты и легенды, и, надеемся, смогли немного прочувствовать дух города.
Тимур - великолепный гид и рассказчик, увлеченный делом и влюбленный в город. Нам очень повезло:) Спасибо большое!
пасибо большое!
Тимур - великолепный гид и рассказчик, увлеченный делом и влюбленный в город. Нам очень повезло:) С
пасибо большое!
И
Ирина
4 мая 2025
Были на экскурсии 3 мая с Тимуром.
Были на экскурсии 3 мая с Тимуром.

Несмотря на то, что мы были после ночного поезда и казалось, что уже никакой экскурсии не хотим, Тимур нас расшевелил, увлек и даже не заметно пролетели эти 5 часов. Рассказывает интересно, маршрут не утомительный, хоть и было +32. Рекомендую данного гида без раздумья, его эрудированность, знания, тактичность и внимание импонирует.
Несмотря на то, что мы были после ночного поезда и казалось, что уже никакой экскурсии не хотим, Тимур нас расшевелил, увлек и даже не заметно пролетели эти 5 часов. Рассказывает интересно, маршрут не утомительный, хоть и было +32. Рекомендую данного гида без раздумья, его эрудированность, знания, тактичность и внимание импонирует.
А
Алина
21 апр 2025
Благодарю за отличную организацию экскурсии в Хиву и Бухару. Все было насыщенно, интересно. Мы с коллегами за два дня успели посмотреть по максимуму в обоих городах. Комфортные авто - отдельный бонус от организаторов. От всей души рекомендую!
Н
Наталья
17 апр 2025
Большое спасибо Джахангиру за проведенную экскурсию, очень живо, много интересной информации 😊
А
Алена
10 апр 2025
Гид потрясающий! Очень много всего знает и интересно рассказывает
