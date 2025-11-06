Ю Юлия читать дальше декорациями, лично познакомились с чеканщиком с мировым именем Анваром Курбановым, продрогли под пронизывающим ледяным ветром, согрелись в чайхане, разговорились о вечном в крепости Арк, получили все необходимые советы и рекомендации! Большое спасибо Тимуру и от души рекомендую знакомиться с Бухарой именно с ним! После дождливого и урбанистического Ташкента ехали в Бухару с надеждой на восточную сказку 🙏 и Тимур очень помог с её реализацией! Прошли весь старый город с интереснейшими рассказами и волшебными

Ю Юрий У нас была Регина. Прекрасный гид, все было очень интересно. Посетили все локации, которые заявлены в программе. По окончанию экскурсии, гид нам организовала нам обед с бухарским пловом, а также дала рекомендации по ресторанам Бухары. Рекомендую.

Хава



Хочу поделиться восторгом от невероятной экскурсии в Бухару! Это был один из тех дней, когда всё сложилось идеально.



Что нас покорило:

✨ Архитектура, от которой захватывает дух. Каждый читать дальше минарет, каждый купол — это история.

✨ Атмосфера восточных рынков, где так и хочется заблудиться среди специй и ковров.

✨ Вкуснейший плов, который стал для нас настоящим гастрономическим открытием.



Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! 🫶 Это не просто специалист, а человек, влюблённый в свой край. Он не загружал нас сухими датами, а рассказывал истории — живо, интересно и с юмором. С огромным пониманием отнёсся к нашей страсти к фотографиям и сам показывал самые живописные уголки для кадра.



Если вы в Узбекистане, ни секунды не сомневайтесь — поезжайте в Бухару! Вы получите море удовольствия и незабываемые впечатления. Очень рекомендую! Бухара, которая покорила сердце! ❤️Хочу поделиться восторгом от невероятной экскурсии в Бухару! Это был один из тех дней, когда всё сложилось идеально.Что нас покорило:✨ Архитектура, от которой захватывает дух. Каждый

А Анастасия Экскурсовод Регина, рассказывала все интересно, переплетая в своём повествовании историю и современность

Н Наталья Нашим гидом был Тимур. Очень понравилась подача материала- видно что человек с душой относится к своему делу. Благодаря нашему гиду познакомились с замечательными мастерами по золотому шитью, чеканке, изготовлению ножей. Бухара прекрасна: и архитектура и люди!

О Ольга читать дальше за пять часов невероятной прогулки.

Я очень рада, что мой интуитивный выбор оказался настолько верным.

Тимур мгноаенно считывает спектр интересов своих гостей, легко и ненавязчиво адаптирует под них программу, при этом четко следуя генеральной линии знакомства с городом.

Я получила огромное удовольствие от экскурсии и общения с таким отзывчивым, заботливым и эрудированным гидом!

Сердечно благодарю Тимура за этот день! Ещё не уехав, я уже снова хочу в Бухару! И "виновник" этого - мой сегоднящний гид Тимур, который приоткрыл дверцу в этот волшебный город, заинтриговал и влюбил меня в Бухару

Е Елена читать дальше легко заразил нас ею. На своем примере он показал радушие, доброжелательность, талантливость жителей Бухары. Мы познакомились не только с достопримечательностями города, но и с несколькими местными мастерами .Чего стоит знакомство с чеканщиком Анваром Курбановым или визит в мастерскую где стоит настоящий ткацкий станок!

Мы в полном восторге и рекомендуем всем.

Если вы только открываете для себя Восток и хотите понять его душу, лучшего гида, чем Тимур,просто не найти. Спасибо! Наш гид Тимур сделал невозможное. За время экскурсии он открыл для нас страницы истории Бухары, характер этого города, дух и атмосферу. Любовь Тимура к своему городу ощущалась во всем,поэтому он

Н Наталья читать дальше но во время экскурсии мы не только познакомились с культурой и историей города, но смогли немного понять бухарских жителей, их спокойствие, неторопливость и огромное радушие и гостеприимство! Поездка в Бухару - must have, планируйте обязательно, кто не был. Тимур- потрясающий рассказчик, он представил огромное количество исторической информации, но сделал это очень легко, с юмором, интересно и артистично! Расставаться не хотелось! Гида рекомендуем всем однозначно! В Бухаре были впервые,

Самира Нам проводил экскурсию гид Тимур. Все прошло замечательно и познавательно. Спасибо за прекрасно проведенное время)

Т Татьяна Великолепная экскурсия! Благодаря Тимуру, мы узнали историю, интересные факты и легенды, и, надеемся, смогли немного прочувствовать дух города.

Тимур - великолепный гид и рассказчик, увлеченный делом и влюбленный в город. Нам очень повезло:) С

пасибо большое!

И Ирина Были на экскурсии 3 мая с Тимуром.

Несмотря на то, что мы были после ночного поезда и казалось, что уже никакой экскурсии не хотим, Тимур нас расшевелил, увлек и даже не заметно пролетели эти 5 часов. Рассказывает интересно, маршрут не утомительный, хоть и было +32. Рекомендую данного гида без раздумья, его эрудированность, знания, тактичность и внимание импонирует.

А Алина Благодарю за отличную организацию экскурсии в Хиву и Бухару. Все было насыщенно, интересно. Мы с коллегами за два дня успели посмотреть по максимуму в обоих городах. Комфортные авто - отдельный бонус от организаторов. От всей души рекомендую!

Н Наталья Большое спасибо Джахангиру за проведенную экскурсию, очень живо, много интересной информации 😊