Предлагаю вам насыщенную прогулку по Старому городу Бухары с осмотром её главных памятников архитектуры — медресе, мечетей, рынков и мавзолеев. Я расскажу об истории города, этническом происхождении его жителей, их традициях и образе жизни. И конечно, о каждой из достопримечательностей.
Описание экскурсии
- Мавзолей Саманидов — один из старейших мавзолеев Средней Азии
- Мавзолей Чашма-Айюб — священное место с источником святой воды, связанное с легендами о пророке Иове
- Комплекс Боло-Хауз — историческая мечеть с уникальной колоннадой, центр религиозной жизни города
- Крепость Арк — древняя цитадель Бухары, резиденция правителей и символ власти
- Комплекс Пои-Калон — архитектурный ансамбль с минаретом Калон, символом города
- Токи-Заргарон — рынок ювелиров, где можно увидеть традиционное ремесло и местные украшения
- Токи-Тельпак-Фурушон — крытый базар ремесленников, сохранивший историческую атмосферу
- Токи-Саррафон — исторический рынок золотых и серебряных изделий
- Тим Абдуллах-хана — мавзолей, место захоронения одного из знаменитых бухарских правителей
- Медресе Улугбека — учебное заведение 14 века, один из центров исламской науки и образования
- Медресе Абдулазиз-хана — красивейшая медресе 17 века, пример восточной архитектуры
- Мечеть Магоки-Аттари с уникальным архитектурным стилем
- Ансамбль Ляби-Хауз — комплекс вокруг исторического пруда, центр городской жизни и культуры
- Медресе Кукельдаш — крупнейшее медресе Старого города, знаменитое богатой майоликой и фасадом
Организационные детали
Экскурсия пешая и продолжительная, берите с собой воду и надевайте удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Посещение мечети на комплексе Пои-Калон — 100 ₽ за чел.
- Посещение крепости Арк — 500 ₽ за чел.
- Посещение мавзолея Саманидов — 100 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Собиржон — ваш гид в Бухаре
Я гид по Бухаре, родился и вырос в этом городе, очень хорошо знаю его историю и достопримечательности. А также хорошо знаю и понимаю наши традиции. Будут рад поделиться этой информацией с путешественниками!
