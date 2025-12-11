Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Бухаре на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 112 отзывов Мини-группа до 6 чел. О Бухаре с любовью Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии Начало: На площади Ляби-Хауз Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00 $24 за человека Пешая 4 часа 154 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Сказочная Бухара Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии $90 за всё до 10 чел. На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия по Бухаре и трансфер Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана Начало: В вашем отеле $400 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бухары

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 267 ⭐ отзывов, цены от $24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль