Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Бухаре и трансфер
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
