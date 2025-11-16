Приглашаю вас на обзорную экскурсию по одному из древнейших и самых волшебных городов Узбекистана.
Вместе мы прогуляемся по старинным улочкам Бухары, заглянем в её душу — через минареты, медресе и мечети,
Описание экскурсии
Мы посетим самые знаковые места города, поговорим не только о фактах, но и о людях, смыслах и контекстах:
- Площадь Ляби-Хауз.
- Центр притяжения и отдыха для местных жителей. Я расскажу, как связаны между собой этот пруд, купечество, иудейская община и Ходжа Насреддин.
- Купольные базары.
- Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон — остатки бурной торговой жизни на Великом шёлковом пути. Мы узнаем, зачем нужны были купола и как в них организовывалась работа.
- Ансамбль Пои Калон.
- Духовное сердце Бухары. Здесь возвышается знаменитый 47-метровый минарет, а рядом — медресе, которое продолжало работать даже в советское время.
- Цитадель Арк.
- Символ власти и защиты. Расскажу, какие исторические события произошли за этими стенами и как выглядела жизнь бухарских эмиров.
- Мавзолей Саманидов.
- Архитектурная жемчужина IX века — редкий пример гармонии зороастрийских и исламских элементов в одном сооружении. Важная информация: Билеты в комплексы Ляби-Хауз, Пои Калон, Кош-медресе и купола не требуются. По желанию, можно посетить платные объекты — Мавзолей Саманидов и мечеть Калян изнутри. Стоимость входа — $3 с человека. Другие музеи и экспозиции в программу не включены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби Хауз
- Кварталы
- Торговые купола
- Старые караван сараи
- Мечеть Магоки Аттор
- Ансамбль Кош Мадраса
- Ансамбль Пои Калон
- Цитадель Арк
- Боло Хавуз
- Мавзолей Саманидов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в комплексы Ляби-Хауз, Пои Калон, Кош-медресе и купола не требуются
- По желанию, можно посетить платные объекты - Мавзолей Саманидов и мечеть Калян изнутри. Стоимость входа - $3 с человека
- Другие музеи и экспозиции в программу не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бухары
