1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
- ООльга4 июня 2024Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
- ННаталья3 июня 2024Всё было отлично, нам понравилось 😍
- JJuli2 июня 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
- ООлеся31 мая 2024Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
- ААнастасия29 мая 2024Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
- ССветлана29 мая 2024Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
- ААнна29 мая 2024Очень интересная и познавательная программа экскурсии, точно рассчитанное время, много полезных советов
- ППавел28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о истории и современной жизни Бухары. Увидели жизнь еврейского квартала, работу ремесленников, отведали Бухарского плова. Рекомендую всём!
- ЕЕлена27 мая 2024Акбар - отличный гид, прекрасный рассказчик и очень отзывчивый человек! Мы из-за непредвиденных обстоятельств не успевали на экскурсию в назначенное время, Акбар любезно согласился перенести экскурсию. Экскурсия была великолепная! Выражаю огромную благодарность Акбару и, однозначно, рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мечеть Боло-Хауз»
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