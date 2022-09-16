Бухара - первое свидание

Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом

5
1 отзыв
Бухара — древний и прекрасный город, располагавшийся на Великом шелковом пути. Вы увидите старинные торговые купола, погуляете по извилистым улицам и подниметесь на крепость Арк.

Полюбуетесь величественным минаретом Калян, раскроете тайны мавзолея Саманидов и узнаете, что такое Чашма-Аюб. Проникнетесь чарующей восточной атмосферой и захотите вернуться сюда еще не раз.
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
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Описание

Что вас ожидает

Средневековая Бухара

Местные говорят: «Все дороги Бухары ведут к Ляби-Хаузу». Это площадь вокруг старинного искусственного водоема. Когда-то на ней располагались лавки, ремесленные мастерские и кафе, пили ароматный чай и заключали сделки торговцы. Вы увидите, что происходит здесь сегодня. А затем отправитесь гулять по старинным улочкам, похожим на лабиринты. Пройдете под куполами 16 века и заглянете в караван-сараи, где останавливались купцы.

Минарет Калян, крепость, мечети и мавзолеи

Вы увидите главный символ Бухары — 47-метровый минарет Калян, служивший маяком для караванов. Он соединен мостиком с самой большой одноименной мечетью города, которую мы обязательно посетим. Кроме того, мы осмотрим древнюю крепость Арк, где на протяжении двух тысяч лет жили правители Бухары. И посетим живописный парк, где находятся два древних мавзолея: династии Саманидов и Чашма-Аюб.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 9$ с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
16 сен 2022
Прекрасный гид и человек. Провели день словно в компании доброй подруги или сестры. В Бухаре Лариса жила и училась, и близко знает и город, и его жителей. В подробностях рассказала об истории, географии, культуре, архитектуре, быте, религии, еде. Очень внимательна к нашим интересам и нуждам. Подсказала, какие еще места можно посмотреть в Узбекистане, где поесть, помогла сориентироваться на рынке. Нет никаких нареканий, только положительные впечатления и благодарность. (И еще: я так понимаю, на трипстере пока мало отзывов, почтому что Лариса только недавно начала пользоваться этой платформой, но вообще она опытный (больше чем) экскурсовод с профильным образованием).
Прекрасный гид и человек. Провели день словно в компании доброй подруги или сестры. В Бухаре Лариса

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