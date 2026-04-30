Местные говорят: «Все дороги Бухары ведут к Ляби-Хаузу». Это площадь вокруг старинного искусственного водоема. Когда-то на ней располагались лавки, ремесленные мастерские и чайхана, где пили ароматный зелёный чай, узнавали новости и заключали сделки торговцы. Вы увидите, что происходит здесь сегодня. Мы пройдёмся по старым кварталам, под куполами 16 века и заглянем в караван-сараи, где останавливались купцы.
Минарет Калян, крепость, мечети, медресе.
Вы увидите главный символ Бухары — 47-метровый минарет Калян, служивший маяком для караванов. Он соединен мостиком с самой большой одноименной мечетью, которую мы обязательно посетим. Я расскажу вам легенду об основании древней крепости Арк, где на протяжении двух тысяч лет жили правители Бухары. Оттуда открывается прекрасный вид на город. Покажу места силы: мечеть Магоки-Аттори и мавзолей Чашма-Айюб. И самый эзотерический памятник — мавзолей династии Саманидов, расположенный на территории парка. В программу входят также медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, архитектурный ансамбль Боло-хауз.
Кому подойдёт программа
Моя экскурсия — это не развлекательная прогулка, а методически выстроенный процесс, основанный на научных исследованиях, исторических фактах и архивных документах. Она понравится тем, кто интересуется историей и архитектурой, а также скрытыми символами и эзотерическим смыслом.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость — $7 с чел.
Для посещения мечети женщинам нужно взять с собой платок или головной убор. Колени и плечи также должны быть прикрыты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Я сертифицированный гид высшей категории. Закончила Бухарский университет, факультет английской филологии. Вот уже более 20 лет провожу экскурсии по родному любимому городу. Если вам интересен Узбекистан, наша культура и архитектура — с нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 176 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Leonid
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется все охватить и обо всем узнать. Одно скажу сразу - без Ларисы ничего бы не читать дальшеуменьшить
получилось. Друзья, читающие этот отзыв, если вы еще ищите человека, кто покажет Бухару, вы его нашли. Глубокие знания, прекрасная речь, красивая женщина и, что самое главное, большая любовь к своему городу, до блеска в глазах. Лариса, спасибо Вам огромное за чудесный день!!!
+2
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Сергей
Знакомство с Узбекистаном у нас началось с Бухары, благодаря Ларисе, мы познакомились с историей Бухары и не только. Интересно, как образовался современный Узбекистан, как много происходило изменений, как политических, так и территориальных.
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Д
Дмитрий,
Лариса потрясающий гид и женщина! Пять часов на одном дыхании. Приятно общаться с интеллигентным и интеллектуальным человеком, который так владеет информацией и так интересно и доступно может её изложить. Лариса читать дальшеуменьшить
обладает широчайшими знаниями не только про Бухару, но и про Узбекистан в целом, время проведенное с ней пролетело незаметно! Лариса просто спасла наше путешествие. После нашего неудачного опыта с гидом в Самарканде мы уже отчаялись и тут Такой подарок судьбы! Много чего нового услышали от неё и про Самарканд в том числе. Гид от Бога!
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С
Светлана
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
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Наталья
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень внимательная, доброжелательная, интеллигентная и терпеливая. Мы были с детьми- подростками. Порой отвлекались на то читать дальшеуменьшить
на сё и на фото, по сто раз переспрашивали и она ни разу не проявила недовольство, объясняла и повторяла нам информацию. Нам было с ней очень интересно и комфортно! Лариса отличный рассказчик и просто шикарная женщина ♥️
+2
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Наталья
Получилось отличное знакомство с городом благодаря прогулке с Ларисой! Узнали много интересного и насладились прекрасной атмосферой и красотой Бухары!