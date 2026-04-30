Бухара — древний и прекрасный город, располагавшийся на Великом шелковом пути. Вы увидите старинные торговые купола, погуляете по извилистым улицам и подниметесь на крепость Арк. Полюбуетесь величественным минаретом Калян, раскроете тайны мавзолея Саманидов и узнаете, что такое Чашма-Аюб. Проникнетесь чарующей восточной атмосферой и захотите вернуться сюда ещё не раз.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековая Бухара

Местные говорят: «Все дороги Бухары ведут к Ляби-Хаузу». Это площадь вокруг старинного искусственного водоема. Когда-то на ней располагались лавки, ремесленные мастерские и чайхана, где пили ароматный зелёный чай, узнавали новости и заключали сделки торговцы. Вы увидите, что происходит здесь сегодня. Мы пройдёмся по старым кварталам, под куполами 16 века и заглянем в караван-сараи, где останавливались купцы.

Минарет Калян, крепость, мечети, медресе.

Вы увидите главный символ Бухары — 47-метровый минарет Калян, служивший маяком для караванов. Он соединен мостиком с самой большой одноименной мечетью, которую мы обязательно посетим.

Я расскажу вам легенду об основании древней крепости Арк, где на протяжении двух тысяч лет жили правители Бухары. Оттуда открывается прекрасный вид на город. Покажу места силы: мечеть Магоки-Аттори и мавзолей Чашма-Айюб. И самый эзотерический памятник — мавзолей династии Саманидов, расположенный на территории парка. В программу входят также медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, архитектурный ансамбль Боло-хауз.

Кому подойдёт программа

Моя экскурсия — это не развлекательная прогулка, а методически выстроенный процесс, основанный на научных исследованиях, исторических фактах и архивных документах. Она понравится тем, кто интересуется историей и архитектурой, а также скрытыми символами и эзотерическим смыслом.

Организационные детали