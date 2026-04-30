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Бухара - первое свидание

Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом
Бухара — древний и прекрасный город, располагавшийся на Великом шелковом пути. Вы увидите старинные торговые купола, погуляете по извилистым улицам и подниметесь на крепость Арк.

Полюбуетесь величественным минаретом Калян, раскроете тайны мавзолея Саманидов и узнаете, что такое Чашма-Аюб. Проникнетесь чарующей восточной атмосферой и захотите вернуться сюда ещё не раз.
5
176 отзывов
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание
Бухара - первое свидание

Описание экскурсии

Средневековая Бухара

Местные говорят: «Все дороги Бухары ведут к Ляби-Хаузу». Это площадь вокруг старинного искусственного водоема. Когда-то на ней располагались лавки, ремесленные мастерские и чайхана, где пили ароматный зелёный чай, узнавали новости и заключали сделки торговцы. Вы увидите, что происходит здесь сегодня. Мы пройдёмся по старым кварталам, под куполами 16 века и заглянем в караван-сараи, где останавливались купцы.

Минарет Калян, крепость, мечети, медресе.

Вы увидите главный символ Бухары — 47-метровый минарет Калян, служивший маяком для караванов. Он соединен мостиком с самой большой одноименной мечетью, которую мы обязательно посетим.
Я расскажу вам легенду об основании древней крепости Арк, где на протяжении двух тысяч лет жили правители Бухары. Оттуда открывается прекрасный вид на город. Покажу места силы: мечеть Магоки-Аттори и мавзолей Чашма-Айюб. И самый эзотерический памятник — мавзолей династии Саманидов, расположенный на территории парка. В программу входят также медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, архитектурный ансамбль Боло-хауз.

Кому подойдёт программа

Моя экскурсия — это не развлекательная прогулка, а методически выстроенный процесс, основанный на научных исследованиях, исторических фактах и архивных документах. Она понравится тем, кто интересуется историей и архитектурой, а также скрытыми символами и эзотерическим смыслом.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — $7 с чел.
  • Для посещения мечети женщинам нужно взять с собой платок или головной убор. Колени и плечи также должны быть прикрыты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1360 туристов
Я сертифицированный гид высшей категории. Закончила Бухарский университет, факультет английской филологии. Вот уже более 20 лет провожу экскурсии по родному любимому городу. Если вам интересен Узбекистан, наша культура и архитектура — с нетерпением жду встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 176 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
174
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Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется все охватить и обо всем узнать.
Одно скажу сразу - без Ларисы ничего бы не
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получилось. Друзья, читающие этот отзыв, если вы еще ищите человека, кто покажет Бухару, вы его нашли. Глубокие знания, прекрасная речь, красивая женщина и, что самое главное, большая любовь к своему городу, до блеска в глазах. Лариса, спасибо Вам огромное за чудесный день!!!

Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется+2
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
Это просто невероятно: феерия красок, магическая энергетика, богатейшая история и традиции великой культуры. Глаза разбегаются, хочется
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Сергей
Знакомство с Узбекистаном у нас началось с Бухары, благодаря Ларисе, мы познакомились с историей Бухары и не только. Интересно, как образовался современный Узбекистан, как много происходило изменений, как политических, так и территориальных.
Знакомство с Узбекистаном у нас началось с Бухары, благодаря Ларисе, мы познакомились с историей Бухары и
Знакомство с Узбекистаном у нас началось с Бухары, благодаря Ларисе, мы познакомились с историей Бухары и
Знакомство с Узбекистаном у нас началось с Бухары, благодаря Ларисе, мы познакомились с историей Бухары и
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Д
Лариса потрясающий гид и женщина! Пять часов на одном дыхании. Приятно общаться с интеллигентным и интеллектуальным человеком, который так владеет информацией и так интересно и доступно может её изложить. Лариса
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обладает широчайшими знаниями не только про Бухару, но и про Узбекистан в целом, время проведенное с ней пролетело незаметно! Лариса просто спасла наше путешествие. После нашего неудачного опыта с гидом в Самарканде мы уже отчаялись и тут Такой подарок судьбы! Много чего нового услышали от неё и про Самарканд в том числе. Гид от Бога!

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С
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
Грамотная, вежливая и ответственная. Лариса 😘
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Наталья
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень внимательная, доброжелательная, интеллигентная и терпеливая. Мы были с детьми- подростками. Порой отвлекались на то
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на сё и на фото, по сто раз переспрашивали и она ни разу не проявила недовольство, объясняла и повторяла нам информацию. Нам было с ней очень интересно и комфортно! Лариса отличный рассказчик и просто шикарная женщина ♥️

Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень+2
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
Были в солнечном Узбекистане и гид Лариса просто шикарно провела нам экскурсию по Бухаре. Она очень
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Наталья
Получилось отличное знакомство с городом благодаря прогулке с Ларисой! Узнали много интересного и насладились прекрасной атмосферой и красотой Бухары!
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