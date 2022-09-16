Бухара — древний и прекрасный город, располагавшийся на Великом шелковом пути. Вы увидите старинные торговые купола, погуляете по извилистым улицам и подниметесь на крепость Арк. Полюбуетесь величественным минаретом Калян, раскроете тайны мавзолея Саманидов и узнаете, что такое Чашма-Аюб. Проникнетесь чарующей восточной атмосферой и захотите вернуться сюда еще не раз.

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Описание

Что вас ожидает

Средневековая Бухара

Местные говорят: «Все дороги Бухары ведут к Ляби-Хаузу». Это площадь вокруг старинного искусственного водоема. Когда-то на ней располагались лавки, ремесленные мастерские и кафе, пили ароматный чай и заключали сделки торговцы. Вы увидите, что происходит здесь сегодня. А затем отправитесь гулять по старинным улочкам, похожим на лабиринты. Пройдете под куполами 16 века и заглянете в караван-сараи, где останавливались купцы.

Минарет Калян, крепость, мечети и мавзолеи

Вы увидите главный символ Бухары — 47-метровый минарет Калян, служивший маяком для караванов. Он соединен мостиком с самой большой одноименной мечетью города, которую мы обязательно посетим. Кроме того, мы осмотрим древнюю крепость Арк, где на протяжении двух тысяч лет жили правители Бухары. И посетим живописный парк, где находятся два древних мавзолея: династии Саманидов и Чашма-Аюб.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 9$ с человека.