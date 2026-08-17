Вы — в роскошном летящем платье.
Декорации для ваших снимков и видео — узкие улочки, древние медресе, резные двери и тёплые оттенки старинной архитектуры.
Мы подскажем удачные позы и сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя перед камерой максимально комфортно.
Декорации для ваших снимков и видео — узкие улочки, древние медресе, резные двери и тёплые оттенки старинной архитектуры.
Мы подскажем удачные позы и сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя перед камерой максимально комфортно.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Снимаем на смартфон.
- В течение 3 дней после встречи вы получите 10 обработанных фото и 1 видео — пришлём контент в мессенджер.
- Аренда платья включена в стоимость.
- С вами будет мобилограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мустакиллик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиза — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 46 туристов
Я родилась и выросла в сказочной Бухаре. Узенькие улочки, исторические достопримечательности с бухарским колоритом не оставят вас равнодушными. Город расцвёл среди пустыни и начал украшаться дворцами, куполами, минаретами. Три тысячи
Входит в следующие категории Бухары
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