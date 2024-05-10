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информацию. Очень хорошо продуманный маршрут, дополнительно запрошенный мастер-класс был добавлен уже в процессе экскурсии. С удовольствием рекомендую Равшана, очень приятно было провести почти весь день в его компании! Равшан, еще раз большущее спасибо за заботу о нашей небольшой группе!