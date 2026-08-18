Мы будем снимать не только у известных памятников, но и в тихих улочках, куда редко доходят путешественники.
Старинные стены, резные двери, восточные орнаменты и игра света создадут для вас особенную историю в бухарском стиле. Ярким акцентом станет национальный костюм, которыый вы выберете для фотосессии по своему вкусу.
Старинные стены, резные двери, восточные орнаменты и игра света создадут для вас особенную историю в бухарском стиле. Ярким акцентом станет национальный костюм, которыый вы выберете для фотосессии по своему вкусу.
Описание фото-прогулки
Знаменитые места Старой Бухары — сделаем выразительные кадры на фоне узнаваемой архитектуры и восточных орнаментов.
Атмосферные нетуристические улочки — уйдём в тихие кварталы с аутентичными фасадами, дверями и внутренними двориками.
По желанию — дом-музей Файзуллы Ходжаева с традиционными бухарскими интерьерами.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony. По желанию дополнительно сделаем короткие видео для Reels на телефон
- В течение 2 ч после фотосессии вы получите более 50 необработанных кадров для предварительного просмотра
- 10–12 профессионально обработанных фотографий будут готовы через 5–6 дней — мы перешлём их вам по электронной почте или через мессенджер
- В стоимость входит аренда одного национального костюма на выбор. Дополнительные украшения — $5
- Входной билет в дом-музей Файзуллы Ходжаева — $10 с чел.
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Абдуллы Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулчехра — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 214 туристов
Откройте для себя Бухару — город, где история оживает на каждом шагу! Я родилась и живу здесь, с 2022 года знакомлю гостей с легендами и атмосферой города. Вы увидите главные памятники,
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