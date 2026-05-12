Показать всё
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ваши атмосферные снимки в декорациях восточной сказки
«Фотосессия охватывает его самые красивые локации:»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка в национальном платье по старой Бухаре
Стать героиней восточной сказки
Начало: На улице Мустакиллик
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от $103 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Бухаре в национальном костюме
Примерить халат со шлейфом и получить атмосферные кадры в декорациях Старого города
Начало: На ул. Абдуллы Тукая
«В течение 2 ч после фотосессии вы получите более 50 необработанных кадров для предварительного просмотра»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $115 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо команде за прекрасную фотосессию. Красивые фотографии и видео. Во всех организационных моментах нам помогала замечательная Мехрибону. Она ответила
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дамир, спасибо огромное!! Очень понравились фотографии! Это именно то, что я хотела!! Вы настоящий профессионал, фотосессию в Бухаре запомню надолго)
Вам был полезен этот отзыв?
К
Фотосессия в национальном платье в Бухаре стала для меня чем-то особенным, словно я прикоснулась к истории этого города. Я гуляла
Вам был полезен этот отзыв?
Джасур, спасибо большое! Работа выполнена конечно очень круто, я в восторге, но чувствуется что фотосессия дорогая я прям не зря отдал столько⚡️
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Я захотела уникальные фотографии, фотограф понял мои пожелания и фотосессию провели в
Я захотела уникальные фотографии, фотограф понял мои пожелания и фотосессию провели в
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Я давно мечтала о фотосессии в Узбекистане и случайно нашла агентство через трипстер. Их работы буквально покорили меня - живые,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 7 отзывов в Бухаре в категории "Фотопрогулки"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2026
Сейчас в Бухаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Бухары, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке