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Фотосессии в Бухаре с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Бухаре на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ваши атмосферные снимки в декорациях восточной сказки
«Фотосессия охватывает его самые красивые локации:»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка в национальном платье по старой Бухаре
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка в национальном платье по старой Бухаре
Стать героиней восточной сказки
Начало: На улице Мустакиллик
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от $103 за человека
Фотосессия в Бухаре в национальном костюме
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Бухаре в национальном костюме
Примерить халат со шлейфом и получить атмосферные кадры в декорациях Старого города
Начало: На ул. Абдуллы Тукая
«В течение 2 ч после фотосессии вы получите более 50 необработанных кадров для предварительного просмотра»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $115 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Огромное спасибо команде за прекрасную фотосессию. Красивые фотографии и видео. Во всех организационных моментах нам помогала замечательная Мехрибону. Она ответила
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на огромное множество моих вопросов и разрулила все организационные моменты. Фотографировал на Дильшод! Человек, который видит кадр, умеет работать и чувствует людей.
Девушкам рекомендую прихватить с собой несколько английский булавок и невидимок на голову, церкальце тоже не помешает.

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К
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Дамир, спасибо огромное!! Очень понравились фотографии! Это именно то, что я хотела!! Вы настоящий профессионал, фотосессию в Бухаре запомню надолго)
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Мне было важно, чтобы мне помогали во время фотосессии, вы все это делали! Динамично, понятно, еще и чаем горячим напоили! Спасибо большое!!

Дамир, спасибо огромное!! Очень понравились фотографии! Это именно то, что я хотела!! Вы настоящий профессионал, фотосессию
Дамир, спасибо огромное!! Очень понравились фотографии! Это именно то, что я хотела!! Вы настоящий профессионал, фотосессию
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К
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Фотосессия в национальном платье в Бухаре стала для меня чем-то особенным, словно я прикоснулась к истории этого города. Я гуляла
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по старинным улочкам и чувствовала, как оживает восточная сказка вокруг. С Дамиром было очень легко и спокойно, он помог раскрыться и поймать настоящее настроение момента. От души рекомендую его — фотографии получились не просто красивыми, а по-настоящему душевными.

Фотосессия в национальном платье в Бухаре стала для меня чем-то особенным, словно я прикоснулась к истории
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Радион
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Джасур, спасибо большое! Работа выполнена конечно очень круто, я в восторге, но чувствуется что фотосессия дорогая я прям не зря отдал столько⚡️
Джасур, спасибо большое! Работа выполнена конечно очень круто, я в восторге, но чувствуется что фотосессия дорогая я прям не зря отдал столько⚡️
Джасур, спасибо большое! Работа выполнена конечно очень круто, я в восторге, но чувствуется что фотосессия дорогая я прям не зря отдал столько⚡️
Джасур, спасибо большое! Работа выполнена конечно очень круто, я в восторге, но чувствуется что фотосессия дорогая я прям не зря отдал столько⚡️
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Д
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Я захотела уникальные фотографии, фотограф понял мои пожелания и фотосессию провели в
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старинной гостинице 19 века. Я просто счастлива!
С Ильхомом очень легко фоткаться, он подсказывает как лучше встать и сразу получаются крутые фотки!
Выкладываю тут готовый результат наших стараний)
Если вы ищите хорошего фотографа, по адекватной цене в Бухаре, очень советую!

Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!+2
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
Ильхом супер фотограф и очень воспитанный, интеллигентный молодой человек!
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Надежда
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Я давно мечтала о фотосессии в Узбекистане и случайно нашла агентство через трипстер. Их работы буквально покорили меня - живые,
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атмосферные, с акцентом на национальный стиль и красоту архитектуры. В свой день рождения я решила подарить себе эмоции и заказала профессиональную фотосессию в Бухаре.
Со мной работал фотограф Дамир - настоящий профессионал, который помог раскрепоститься и ловил каждый красивый кадр. Особенно понравилось, что была возможность взять платье в национальном стиле — оно идеально дополнило атмосферу старинных улиц и медресе. Бухара на фото получилась сказочной, а я словно оказалась в исторической восточной легенде. Отдельный восторг — экспресс-обработка. Всего через 12 часов у меня уже были готовые фотографии в ретуши, и это стало самым приятным подарком в мой день рождения. Такие воспоминания останутся со мной навсегда.

Я давно мечтала о фотосессии в Узбекистане и случайно нашла агентство через трипстер. Их работы буквально
Я давно мечтала о фотосессии в Узбекистане и случайно нашла агентство через трипстер. Их работы буквально
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Всего 7 отзывов в Бухаре в категории "Фотопрогулки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Профессиональная фотосессия в Бухаре;
  2. Фотопрогулка в национальном платье по старой Бухаре;
  3. Фотосессия в Бухаре в национальном костюме.
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Арк;
  2. Медресе Кукельдаш;
  3. Цитадель Арк;
  4. Ляби-Хауз;
  5. Мечеть Калян;
  6. Медресе Улугбека;
  7. Мавзолей Чашма-Айюб;
  8. Кош-медресе;
  9. Ситораи Мохи-Хоса;
  10. Токи-Заргарон.
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2026
Сейчас в Бухаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Бухары, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке