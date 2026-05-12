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атмосферные, с акцентом на национальный стиль и красоту архитектуры. В свой день рождения я решила подарить себе эмоции и заказала профессиональную фотосессию в Бухаре.

Со мной работал фотограф Дамир - настоящий профессионал, который помог раскрепоститься и ловил каждый красивый кадр. Особенно понравилось, что была возможность взять платье в национальном стиле — оно идеально дополнило атмосферу старинных улиц и медресе. Бухара на фото получилась сказочной, а я словно оказалась в исторической восточной легенде. Отдельный восторг — экспресс-обработка. Всего через 12 часов у меня уже были готовые фотографии в ретуши, и это стало самым приятным подарком в мой день рождения. Такие воспоминания останутся со мной навсегда.