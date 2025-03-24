Экскурсия в Бухаре предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и быт города. Участники посетят дом-музей купца, узнают о культуре и традициях узбеков, а также о судьбе видного государственного деятеля. В программе также некрополь Чор-Бакр и загородный дворец эмира Бухарского, где можно полюбоваться архитектурой и витражами. Экскурсия завершится посещением комплекса Бахауддина Накшбанди, где гости узнают о суфийском учении и его значении для сохранения ислама

Описание экскурсии

Дом-музей состоятельного купца

Вы побываете в доме, который принадлежал отцу Файзуллы Ходжаева, видного государственного деятеля. Услышите трагическую историю политика. А ещё узнаете про обычаи и культуру узбеков. На кухне я расскажу о бухарском свадебном плове и традиционных блюдах — халисе и сумаляке. По желанию вы сможете примерить в музее национальные наряды.

Некрополь Чор-Бакр

Вы посетите древнее сооружение, где были похоронены родственники пророка Мухаммада и великие джуйбарские шейхи — мультимиллионеры 16 века.

Загородный дворец эмира Бухарского Ситораи-Мохи-Хоса

Вы увидите уникальные здания в традициях восточного зодчества с мотивами русского стиля. Полюбуетесь витражами и работой мастера Ширина Мурадова. Узнаете о судьбе последнего эмира Бухарского Саида Алимхана.

Комплекс Бахауддина Накшбанди

Вы познакомитесь с культовым ансамблем, который состоит из медресе, двух мечетей и минарета. Мы поговорим о Бахауддине — основателе суфийского ордена Накшбанди. А также о суфийском учении и его последователях, благодаря которым в 13 веке удалось сохранить ислам.

