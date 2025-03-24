Мои заказы

История и быт бухарцев: прошлое и настоящее

Погрузитесь в атмосферу Бухары, посетив дом купца, некрополь Чор-Бакр и дворец эмира. Узнайте о культуре и традициях узбеков
Экскурсия в Бухаре предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и быт города.

Участники посетят дом-музей купца, узнают о культуре и традициях узбеков, а также о судьбе видного государственного деятеля.

В программе также некрополь Чор-Бакр и загородный дворец эмира Бухарского, где можно полюбоваться архитектурой и витражами.

Экскурсия завершится посещением комплекса Бахауддина Накшбанди, где гости узнают о суфийском учении и его значении для сохранения ислама
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические объекты
  • 👗 Возможность примерить национальные наряды
  • 🍽 Дегустация традиционных блюд
  • 🕌 Погружение в культуру и традиции
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Что можно увидеть

  • Дом-музей купца
  • Некрополь Чор-Бакр
  • Дворец Ситораи-Мохи-Хоса
  • Комплекс Бахауддина Накшбанди

Описание экскурсии

Дом-музей состоятельного купца

Вы побываете в доме, который принадлежал отцу Файзуллы Ходжаева, видного государственного деятеля. Услышите трагическую историю политика. А ещё узнаете про обычаи и культуру узбеков. На кухне я расскажу о бухарском свадебном плове и традиционных блюдах — халисе и сумаляке. По желанию вы сможете примерить в музее национальные наряды.

Некрополь Чор-Бакр

Вы посетите древнее сооружение, где были похоронены родственники пророка Мухаммада и великие джуйбарские шейхи — мультимиллионеры 16 века.

Загородный дворец эмира Бухарского Ситораи-Мохи-Хоса

Вы увидите уникальные здания в традициях восточного зодчества с мотивами русского стиля. Полюбуетесь витражами и работой мастера Ширина Мурадова. Узнаете о судьбе последнего эмира Бухарского Саида Алимхана.

Комплекс Бахауддина Накшбанди

Вы познакомитесь с культовым ансамблем, который состоит из медресе, двух мечетей и минарета. Мы поговорим о Бахауддине — основателе суфийского ордена Накшбанди. А также о суфийском учении и его последователях, благодаря которым в 13 веке удалось сохранить ислам.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Chevrolet Orlando
  • Входные билеты не включены в стоимость — всего около $10 за чел.
  • Во время посещения комплекса Накшбанди и некрополя должны быть прикрыты колени, голова и плечи
  • Можем зайти в чайхану и попробовать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Акбар
Акбар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 853 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз
читать дальше

внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
24 мар 2025
Отличная экскурсия!
Акбар обладает обширными знаниями, подробно все рассказывал и описывал, ни один наш вопрос не остался без ответа
Экскурсия была больше 8 часов по итогу, в удобном для нас темпе, также Акбар пошел навстречу и показал нам доп место, и еще немного помог с организационными деталями.
Все очень понравилось, очередной раз убедились в узбекском гостеприимстве)
Спасибо большое и очень рекомендуем!!!

