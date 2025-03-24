Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Что можно увидеть
Дом-музей купца
Некрополь Чор-Бакр
Дворец Ситораи-Мохи-Хоса
Комплекс Бахауддина Накшбанди
Описание экскурсии
Дом-музей состоятельного купца
Вы побываете в доме, который принадлежал отцу Файзуллы Ходжаева, видного государственного деятеля. Услышите трагическую историю политика. А ещё узнаете про обычаи и культуру узбеков. На кухне я расскажу о бухарском свадебном плове и традиционных блюдах — халисе и сумаляке. По желанию вы сможете примерить в музее национальные наряды.
Некрополь Чор-Бакр
Вы посетите древнее сооружение, где были похоронены родственники пророка Мухаммада и великие джуйбарские шейхи — мультимиллионеры 16 века.
Загородный дворец эмира Бухарского Ситораи-Мохи-Хоса
Вы увидите уникальные здания в традициях восточного зодчества с мотивами русского стиля. Полюбуетесь витражами и работой мастера Ширина Мурадова. Узнаете о судьбе последнего эмира Бухарского Саида Алимхана.
Комплекс Бахауддина Накшбанди
Вы познакомитесь с культовым ансамблем, который состоит из медресе, двух мечетей и минарета. Мы поговорим о Бахауддине — основателе суфийского ордена Накшбанди. А также о суфийском учении и его последователях, благодаря которым в 13 веке удалось сохранить ислам.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Chevrolet Orlando
Входные билеты не включены в стоимость — всего около $10 за чел.
Во время посещения комплекса Накшбанди и некрополя должны быть прикрыты колени, голова и плечи
Можем зайти в чайхану и попробовать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акбар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 853 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз читать дальше
внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!
А
Анастасия
24 мар 2025
Отличная экскурсия! Акбар обладает обширными знаниями, подробно все рассказывал и описывал, ни один наш вопрос не остался без ответа Экскурсия была больше 8 часов по итогу, в удобном для нас темпе, также Акбар пошел навстречу и показал нам доп место, и еще немного помог с организационными деталями. Все очень понравилось, очередной раз убедились в узбекском гостеприимстве) Спасибо большое и очень рекомендуем!!!