Экскурсии по Бухаре на машине с гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «На машине» в Бухаре на русском языке, цены от €23, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
131 отзыв
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
125 за всё до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Бухара - город ремесленников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека
Бухара: вокруг да около
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бухаре
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
23 за всё до 3 чел.
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
200 за всё до 4 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
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    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
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    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
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    и яркий, в доступной форме дает много информации об истории, архитектурных деталях, обычаях. Подскажет красивые ракурсы для фотографий. А еще его знают практически все в Бухаре! И с ним получается заглянуть в больше мест, чем доступно обычным тур. группам. Темп экскурсии комфортный, успели выпить кофе, заглянуть в сад поесть черешни прямо с дерева, и покормить павлинов и страуса. Прогулка получилась даже дольше заявленного времени, за что большое спасибо! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бухара: вокруг да около
    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
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    городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂

    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
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    с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На машине»

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  4. Путешествие по окрестностям Бухары
  5. Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "На машине" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 23 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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