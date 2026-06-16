Хива — один из самых атмосферных городов Узбекистана, где за крепостными стенами сохранились дворцы, медресе и минареты времён Великого шёлкового пути.
Вы отправитесь сюда из Бухары на современном скоростном поезде Hyundai Rotem и познакомитесь с главными памятниками древнего города. Это удобный способ увидеть Хиву за один день и погрузиться в её историю.
Вы отправитесь сюда из Бухары на современном скоростном поезде Hyundai Rotem и познакомитесь с главными памятниками древнего города. Это удобный способ увидеть Хиву за один день и погрузиться в её историю.
Описание экскурсии
- Самостоятельный выезд из Бухары в Хиву на новом скоростном поезде Hyundai Rotem. Поезд преодолевает маршрут всего за 3 часа 20 минут вместо семичасовой поездки на автомобиле, что делает путешествие более комфортным и быстрым.
- По пути вы увидите пейзажи пустыни Кызылкум и западного Узбекистана.
- Встреча с гидом на железнодорожном вокзале Хивы и начало экскурсии по древнему городу.
- Прогулка по Ичан-Кале — историческому центру Хивы, внесённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите крепостные стены, минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть и мавзолей Пахлавана Махмуда.
- Во время экскурсии поговорим об истории Хивинского ханства, архитектуре Хорезма и Великом шёлковом пути.
- После завершения экскурсии вы сможете продолжить знакомство с Хивой или отправиться дальше по маршруту путешествия по Узбекистану.
Темы
- Вы узнаете, как Хива стала одним из главных городов Великого шёлкового пути и столицей Хивинского ханства.
- Поговорим об архитектуре Хорезма, древних медресе, минаретах и уникальной системе обороны Ичан-Калы.
- Я расскажу о жизни хивинских ханов, караванной торговле, ремёслах и традициях местных жителей.
- Вы узнаете, почему Хиву называют музеем под открытым небом и чем она отличается от Самарканда и Бухары.
Организационные детали
- Билеты на поезд включены в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — около $15 за чел., питание и проживание в Хиве.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$157
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 72 туристов
Ассалам алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас учусь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
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