Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть древнюю Хиву без долгих переездов на автомобиле. Вы отправитесь из Бухары на современном скоростном поезде — дорога займёт около 3 часов вместо 7 на машине. Вас ждёт экскурсия по древнему городу, прогулка по атмосферной вечерней Хиве, ночёвка и комфортное возвращение в Бухару следующим утром.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В 11:00 вы отправитесь из Бухары в Хиву на современном скоростном поезде. По прибытии начнётся экскурсия по историческому комплексу Ичан-Кала — музею под открытым небом, окружённому древними крепостными стенами. Вы увидите минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть и другие архитектурные памятники Хивы. Вечером сможете прогуляться по атмосферному Старому городу в красивой ночной подсветке. После ночёвки следующим утром — комфортное возвращение в Бухару на скоростном поезде.

Темы

Во время экскурсии поговорим об истории древней Хивы и великой цивилизации Хорезма, которая оставила важный след в культуре и науке Востока. Вы узнаете, как формировался город, чем жили его жители, как развивались торговля, ремёсла и исламское образование. Обсудим правителей Хивинского ханства, легенды и события, связанные с Ичан-Калой, особенности местной архитектуры и традиций. Также поговорим о быте, культуре и атмосфере древнего города, который на протяжении веков оставался одним из важнейших центров Великого шёлкового пути.

Организационные детали