Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде
Увидеть главное в городе за одно путешествие (с ночёвкой)
Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть древнюю Хиву без долгих переездов на автомобиле.
Вы отправитесь из Бухары на современном скоростном поезде — дорога займёт около 3 часов вместо 7 на машине.
Вас ждёт экскурсия по древнему городу, прогулка по атмосферной вечерней Хиве, ночёвка и комфортное возвращение в Бухару следующим утром.
Описание экскурсии
В 11:00 вы отправитесь из Бухары в Хиву на современном скоростном поезде. По прибытии начнётся экскурсия по историческому комплексу Ичан-Кала — музею под открытым небом, окружённому древними крепостными стенами. Вы увидите минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть и другие архитектурные памятники Хивы. Вечером сможете прогуляться по атмосферному Старому городу в красивой ночной подсветке. После ночёвки следующим утром — комфортное возвращение в Бухару на скоростном поезде.
Темы
Во время экскурсии поговорим об истории древней Хивы и великой цивилизации Хорезма, которая оставила важный след в культуре и науке Востока. Вы узнаете, как формировался город, чем жили его жители, как развивались торговля, ремёсла и исламское образование. Обсудим правителей Хивинского ханства, легенды и события, связанные с Ичан-Калой, особенности местной архитектуры и традиций. Также поговорим о быте, культуре и атмосфере древнего города, который на протяжении веков оставался одним из важнейших центров Великого шёлкового пути.
Организационные детали
Билеты на скоростные поезда Бухара — Хива — Бухара входят в стоимость
Отдельно оплачивается: входные билеты на достопримечательности — примерно $15–20 за чел., проживание в отеле (бронируете самостоятельно), питание
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
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