Мои заказы

Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде

Увидеть главное в городе за одно путешествие (с ночёвкой)
Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть древнюю Хиву без долгих переездов на автомобиле.

Вы отправитесь из Бухары на современном скоростном поезде — дорога займёт около 3 часов вместо 7 на машине.

Вас ждёт экскурсия по древнему городу, прогулка по атмосферной вечерней Хиве, ночёвка и комфортное возвращение в Бухару следующим утром.
Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде
Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде
Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде

Описание экскурсии

В 11:00 вы отправитесь из Бухары в Хиву на современном скоростном поезде. По прибытии начнётся экскурсия по историческому комплексу Ичан-Кала — музею под открытым небом, окружённому древними крепостными стенами. Вы увидите минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть и другие архитектурные памятники Хивы. Вечером сможете прогуляться по атмосферному Старому городу в красивой ночной подсветке. После ночёвки следующим утром — комфортное возвращение в Бухару на скоростном поезде.

Темы

Во время экскурсии поговорим об истории древней Хивы и великой цивилизации Хорезма, которая оставила важный след в культуре и науке Востока. Вы узнаете, как формировался город, чем жили его жители, как развивались торговля, ремёсла и исламское образование. Обсудим правителей Хивинского ханства, легенды и события, связанные с Ичан-Калой, особенности местной архитектуры и традиций. Также поговорим о быте, культуре и атмосфере древнего города, который на протяжении веков оставался одним из важнейших центров Великого шёлкового пути.

Организационные детали

  • Билеты на скоростные поезда Бухара — Хива — Бухара входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается: входные билеты на достопримечательности — примерно $15–20 за чел., проживание в отеле (бронируете самостоятельно), питание
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар
Джафар — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии на «Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде»

Бухара без спешки: прогулка по Старому городу с гидом
4 часа
-
14%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара без спешки: прогулка по Старому городу с гидом
Начало: Узбекистан, Бухара, махаллинский сход граждан Жало...
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$60$70 за всё до 10 чел.
Трансфер из Бухары в Хиву + посещение древних крепостей
9 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бухары в Хиву + посещение древних крепостей
Начало: Бухара ваша гостиница
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$134.10$149 за всё до 4 чел.
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара древняя и великолепная
Познакомиться с главными достопримечательностями города в приятной дружеской атмосфере
Начало: На площади Ляби-Хауз
22 июн в 09:00
23 июн в 09:00
$80 за всё до 8 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
8 июн в 00:00
$241 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре
от $210 за человека