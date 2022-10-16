1 отзыв оставили туристы

В центре сказочной Бухары вы увидите главные мечети, медресе и мавзолеи Священного города. Услышите предания о Чингисхане и Святом Иове, а также узнаете историю древней цитадели Арк. Минарет Калян, как

маяк, указывал путь торговым караванам и паломникам. Величественный комплекс Ляби-Хауз, минарет Калян, мавзолей Саманидов и Чашма Аюб - все эти достопримечательности ждут вас. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его уникальные архитектурные жемчужины

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Величественный комплекс Ляби-Хауз

На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем. Я расскажу о происхождении его названия, старинных Торговых куполах, их бурной жизни в Средневековье и товарах, которые здесь традиционно продавали. Здесь же вы увидите классические восточные чайханы, о культуре которых будет отдельная история.

Минарет Калян — один из символов Старого города

Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана.

Мавзолей Саманидов — архитектурная жемчужина Центральной Азии

Сияющий под ярким бухарским солнцем, он олицетворяет наступление новой эпохи в развитии среднеазиатской культуры после арабских завоеваний. Вы осмотрите искусные узоры, выполненные на стенах мавзолея 9 века, и отметите необычную особенность, благодаря которой в разное время суток постройка выглядит по-разному.

Мавзолей Чашма Аюб — источник Святого Иова

В самом сердце Бухары вы изучите еще один памятник религиозной архитектуры, включающий в себя мавзолей и святой источник. Я расскажу о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Люди до сих пор верят, что она обладает волшебной силой, и приходят сюда загадать желание. Приобщиться к традиции сможете и вы.

Другие замечательные памятники Старой Бухары

В программе также будет загадочная мечеть Магоки-Аттори, восходящая к зороастризму; главная пятничная мечеть Калян и мечеть Боло-Хауз, которая когда-то была главной соборной мечетью города, где вместе с тысячами мусульман совершал намаз и сам эмир Бухары. Возле медресе Чор-Минор, Мири-Араб, Улугбека и Абдулазиз-хана поговорим о знаковых религиозно-просветительских заведениях. И, кроме того, вы услышите историю неприступной крепости Арк — самого древнего археологического памятника Бухары.

Организационные детали