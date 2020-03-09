1 отзыв оставили туристы

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Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии

Открыть истории и легенды памятников древнего и средневекового Востока на прогулке по Старому городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Шавкат
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Шавкат – Гид в Бухаре
В самом сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с главными мечетями, медресе и мавзолеями Священного города, услышите предания о Чингисхане и Святом Иове.

А также узнаете историю 📖 древней неприступной цитадели Арк и осмотрите самый высокий минарет Калян, что словно маяк указывал путь торговым караванам и паломникам, направлявшимся в Бухару.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии

Что вас ожидает

Величественный комплекс Ляби-Хауз
На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем. Я расскажу о происхождении его названия, старинных Торговых куполах, их бурной жизни в Средневековье и товарах, которые здесь традиционно продавали. Здесь же вы увидите классические восточные чайханы, о культуре которых будет отдельная история.

Минарет Калян — один из символов Старого города
Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана.

Мавзолей Саманидов — архитектурная жемчужина Центральной Азии
Сияющий под ярким бухарским солнцем, он олицетворяет наступление новой эпохи в развитии среднеазиатской культуры после арабских завоеваний. Вы осмотрите искусные узоры, выполненные на стенах мавзолея 9 века, и отметите необычную особенность, благодаря которой в разное время суток постройка выглядит по-разному.

Мавзолей Чашма Аюб — источник Святого Иова
В самом сердце Бухары вы изучите еще один памятник религиозной архитектуры, включающий в себя мавзолей и святой источник. Я расскажу о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Люди до сих пор верят, что она обладает волшебной силой, и приходят сюда загадать желание. Приобщиться к традиции сможете и вы.

Другие замечательные памятники Старой Бухары
В программе также будет загадочная мечеть Магоки-Аттори, восходящая к зороастризму; главная пятничная мечеть Калян и мечеть Боло-Хауз, которая когда-то была главной соборной мечетью города, где вместе с тысячами мусульман совершал намаз и сам эмир Бухары. Возле медресе Чор-Минор, Мири-Араб, Улугбека и Абдулазиз-хана поговорим о знаковых религиозно-просветительских заведениях. И, кроме того, вы услышите историю неприступной крепости Арк — самого древнего археологического памятника Бухары.

Организационные детали

  • Входные билеты на экскурсионные объекты (5$/человека за день), еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
  • Я также могу для вас организовать мастер-класс по приготовлению плова (~30$/человека)
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Шавкат
Шавкат
Асалам алейкум! Здравствуйте! Меня зовут Шавкат и я буду рад провести для вас экскурсию по Бухаре. Я родился и живу в этом городе, именно здесь мой «мир, спокойствие, духовность». С детства я видел много путешественников и гидов, которые рассказывали о достопримечательностях города, и мечтал, что, когда вырасту, буду также проводить экскурсии и рассказывать историю Бухары и Узбекистана, но по-своему! Я прекрасно знаю здесь каждый переулок и памятник, историю, легенды и удивительные места, которых вы больше нигде не встретите. В моих программах много интересного и познавательного, и всегда есть место эмоциям и впечатлениям лично для моих гостей, поэтому скучно не будет! Сейчас, видя счастливые лица людей, могу констатировать, что нашел себя и своё место в этой жизни: я — гид-экскурсовод по Узбекистану, мне нравится работать с путешественниками и я люблю свою работу!
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1 отзыв оставили туристы

9 марта 2020
Красивый уютный город. Очень интересный и понятный материал экскурсии. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!

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