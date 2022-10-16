1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
В центре сказочной Бухары вы увидите главные мечети, медресе и мавзолеи Священного города. Услышите предания о Чингисхане и Святом Иове, а также узнаете историю древней цитадели Арк. Минарет Калян, как читать дальшеуменьшить
маяк, указывал путь торговым караванам и паломникам.
Величественный комплекс Ляби-Хауз, минарет Калян, мавзолей Саманидов и Чашма Аюб - все эти достопримечательности ждут вас. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его уникальные архитектурные жемчужины
На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем. Я расскажу о происхождении его названия, старинных Торговых куполах, их бурной жизни в Средневековье и товарах, которые здесь традиционно продавали. Здесь же вы увидите классические восточные чайханы, о культуре которых будет отдельная история.
Минарет Калян — один из символов Старого города
Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана.
Мавзолей Саманидов — архитектурная жемчужина Центральной Азии
Сияющий под ярким бухарским солнцем, он олицетворяет наступление новой эпохи в развитии среднеазиатской культуры после арабских завоеваний. Вы осмотрите искусные узоры, выполненные на стенах мавзолея 9 века, и отметите необычную особенность, благодаря которой в разное время суток постройка выглядит по-разному.
Мавзолей Чашма Аюб — источник Святого Иова
В самом сердце Бухары вы изучите еще один памятник религиозной архитектуры, включающий в себя мавзолей и святой источник. Я расскажу о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Люди до сих пор верят, что она обладает волшебной силой, и приходят сюда загадать желание. Приобщиться к традиции сможете и вы.
Другие замечательные памятники Старой Бухары
В программе также будет загадочная мечеть Магоки-Аттори, восходящая к зороастризму; главная пятничная мечеть Калян и мечеть Боло-Хауз, которая когда-то была главной соборной мечетью города, где вместе с тысячами мусульман совершал намаз и сам эмир Бухары. Возле медресе Чор-Минор, Мири-Араб, Улугбека и Абдулазиз-хана поговорим о знаковых религиозно-просветительских заведениях. И, кроме того, вы услышите историю неприступной крепости Арк — самого древнего археологического памятника Бухары.
Организационные детали
Входные билеты на экскурсионные объекты (5$/человека за день), еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Я также могу для вас организовать мастер-класс по приготовлению плова (~30$/человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шавкат — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 354 туристов
Асалам алейкум! Здравствуйте! Меня зовут Шавкат и я буду рад провести для вас экскурсию по Бухаре. Я родился и живу в этом городе, именно здесь мой «мир, спокойствие, духовность». С читать дальшеуменьшить
детства я видел много путешественников и гидов, которые рассказывали о достопримечательностях города, и мечтал, что, когда вырасту, буду также проводить экскурсии и рассказывать историю Бухары и Узбекистана, но по-своему! Я прекрасно знаю здесь каждый переулок и памятник, историю, легенды и удивительные места, которых вы больше нигде не встретите. В моих программах много интересного и познавательного, и всегда есть место эмоциям и впечатлениям лично для моих гостей, поэтому скучно не будет! Сейчас, видя счастливые лица людей, могу констатировать, что нашел себя и своё место в этой жизни: я — гид-экскурсовод по Узбекистану, мне нравится работать с путешественниками и я люблю свою работу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО ШАВКАТА! Друзья, я и моя жена впервые за свои многочисленные поездки по миру встретили идеального гида. Да! Именно так. 6 часов пролетели очень быстро. Шавкат настолько увлек нас читать дальшеуменьшить
своим рассказом о Бухаре и стране, что мы захотели вернуться в этот старинный и интересный город еще раз, чтобы еще больше узнать пожить в этом замечательном краю. Шавкат не просто гид, который заполнит ваши головы датами и именами. Шавкат, как истинный восточный мудрец, погрузит вам в многослойное историческое путешествие по многим наукам, зародившимся в или благодаря Бухаре. Это будет переплетение философии и алгебры, медицины и теологии, астрономии и архитектуры, лингвистики и археологии, и много чего еще. . Браво Швакат! И еще раз мы благодарим тебя!
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Елизавета
Шавкат превосходный гид, интересный рассказчик. Понятная подача материала. Очень начитанный, образованный и опытный гид. Покорил своими познаниями философии. Очень увлекательный рассказ о мировых религиях и их соотношении. Большое спасибо за то, что познакомили нас с восточной сказкой, богатой и увлекательной историей Узбекистана. От души буду рекомендовать всем своим друзьям и близким Шавката.
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Василий
Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов.
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Т
Татьяна
Благодарим Шавката за экскурсию. Понравилась подача информации и интересные беседы на философские темы.
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Л
Людмила
Уважаемый Шавкат, спасибо вам огромное, экскурсия была прекрасна. Для меня очень правильно структурирован материал. Вначале общая хронология, а потом путешествие по Старому городу и уже исторические факты применительно к объекту. читать дальшеуменьшить
5 часов прошли незаметно. Шавкат - это знания, философия, сдержанность, воспитанность. Бухара - это город-сказка, посидите рано утром за завтраком в ресторане Ляби-хауз у водоема, когда веще тихо, а потом послушайте как город наполняется звуками. После экскурсии идите по городу, и верьте, что вам повезет, и на ваших глазах в торговый купол войдет караван, который привезет много интересного товара, пройдитесь по еврейской улочке до синагоги, просто проникнитесь этим сказочным миром. Спасибо Шавкату, спасибо всем, кто сохраняет Бухару!
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а
алена
Лучший гид из тех, что нам встретились в Узбекистане))) Если бы можно было поставить оценку 6 - я бы поставила ее) Профессиональный, многознающий, очень комфортный в общении, он точно почувствовал читать дальшеуменьшить
наш настрой, наши ожидания. И с одной стороны подстроился не совсем "экскурсионные" вопросы и интересы, а с другой - мягко и неуклонно возвращался собственно к основной теме. В итоге, и знания "по истории", и понимание философии города, и ощущение от людей - мы все это получили за столь ограниченное время. И все это ненавязчиво, интеллигентно, как в обществе друга. Тот случай, когда было очень-очень жаль, что наше время истекло. Огромная благодарность и очень надеюсь, что это была не единственная наша с Вами встреча)
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