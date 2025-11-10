Нельзя представить Афины без статуй, Петербург без мостов, Египет без пирамид, а Бухару без великих минаретов.
В Старом городе Бухары вы попадёте в ожившую восточную сказку и одновременно музей под открытым небом.
Я покажу вам дворцы, караван-сараи, бани, храмы и проведу по восточному базару, где царит необыкновенная атмосфера и витают соблазнительные ароматы.
В Старом городе Бухары вы попадёте в ожившую восточную сказку и одновременно музей под открытым небом.
Я покажу вам дворцы, караван-сараи, бани, храмы и проведу по восточному базару, где царит необыкновенная атмосфера и витают соблазнительные ароматы.
Описание экскурсии
Я несколько лет учился и работал в Европе, ОАЭ и России и знаю, в чём уникальность моей родной Бухары. На прогулке я покажу вам не только самое важное в современном городе, но и старые фотографии, чтобы вы представили себе, каким город был в прошлом.
Вы увидите:
- Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старинной Бухары. Я расскажу, почему оно считается местом влюблённых
- Канал Шахруд — вы услышите об истории водоснабжения города
- Мечеть Магоки-Аттари, а в прошлом — зороастрийский храм 12–16 века
- Ансамбль Пои-Калон — величественный минарет 13 века, одна из самых больших мечетей Центральной Азии и всемирно известное медресе Мири Араб
- Цитадель Арк — своеобразный кремль Бухары, резиденция всех её правителей, история которого уходит в прошлое к 4 веку до нашей эры
- Мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей и показательный пример архитектуры 9–10 веков
- Мавзолей Чашма-Айюб и священный источник. Вы узнаете о библейском пророке, в честь которого названо это место
- А также увидите синагоги, многочисленные караван-сараи, бани и торговые купола и побываете на восточном рынке
Вы узнаете:
- об исламе, учебе в духовных училищах и жизни в религиозных традициях
- знаменитом мудреце Ходже Насреддине Афанди и фильме, который про него сняли в 1943 году
- жизни бухарских эмиров, ремесленников и купцов в разные времена
- и многом другом!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель, мавзолеи и мечеть — примерно 840 ₽ с чел. в общей сложности
- Обед не входит в стоимость. При желании съездим в ресторан «Плов-центр» или зайдём в одно из хороших мест в Старом городе
- Эту экскурсию провожу я сам
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе у Ляби-хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирфайз — ваша команда гидов в Бухаре
Я профессиональный лицензированный гид по Узбекистану. Провожу экскурсии с 2015 года. Учился и работал в Европе, России и ОАЭ. Мои экскурсии всегда познавательны, а любимая Бухара точно никого не оставит равнодушным!Задать вопрос
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
$65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.