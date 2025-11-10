Нельзя представить Афины без статуй, Петербург без мостов, Египет без пирамид, а Бухару без великих минаретов. В Старом городе Бухары вы попадёте в ожившую восточную сказку и одновременно музей под открытым небом. Я покажу вам дворцы, караван-сараи, бани, храмы и проведу по восточному базару, где царит необыкновенная атмосфера и витают соблазнительные ароматы.

Описание экскурсии

Я несколько лет учился и работал в Европе, ОАЭ и России и знаю, в чём уникальность моей родной Бухары. На прогулке я покажу вам не только самое важное в современном городе, но и старые фотографии, чтобы вы представили себе, каким город был в прошлом.

Вы увидите:

Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старинной Бухары. Я расскажу, почему оно считается местом влюблённых

Канал Шахруд — вы услышите об истории водоснабжения города

Мечеть Магоки-Аттари , а в прошлом — зороастрийский храм 12–16 века

Ансамбль Пои-Калон — величественный минарет 13 века, одна из самых больших мечетей Центральной Азии и всемирно известное медресе Мири Араб

Цитадель Арк — своеобразный кремль Бухары, резиденция всех её правителей, история которого уходит в прошлое к 4 веку до нашей эры

Мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей и показательный пример архитектуры 9–10 веков

Мавзолей Чашма-Айюб и священный источник. Вы узнаете о библейском пророке, в честь которого названо это место

А также увидите синагоги, многочисленные караван-сараи, бани и торговые купола и побываете на восточном рынке

Вы узнаете:

об исламе, учебе в духовных училищах и жизни в религиозных традициях

знаменитом мудреце Ходже Насреддине Афанди и фильме, который про него сняли в 1943 году

жизни бухарских эмиров, ремесленников и купцов в разные времена

и многом другом!

