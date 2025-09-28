Бухара - это место, где восточный колорит и древняя история оживают на каждом шагу.
Посетители смогут увидеть мавзолей Чашма Айюб, услышать легенды о пророке Иове, исследовать мавзолей Саманидов и его геометрические
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Легенды и истории
- 🕌 Духовные памятники
- 🌍 Погружение в культуру
- 🎓 Образовательный аспект
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Мавзолей Чашма Айюб
- Мавзолей Саманидов
- Цитадель Арк
- Медресе Мири Араб
Описание экскурсии
Мавзолей Чашма Айюб и «Источник Иова». Вы оцените необычную архитектуру мавзолея 14 века, услышите легенду о пророке Иове, заглянете в музей водоснабжения Бухары и увидите сам источник.
Мавзолей Саманидов. За совершенство своих геометрических форм он признан шедевром мировой архитектуры. Это одно из наиболее древних строений из жжёного кирпича в Центральной Азии — 9-го века.
Арк — древнейший археологический памятник. Монументальная цитадель, о появлении и строении которой я вам расскажу.
Медресе Мири Араб. Это духовное исламское учебное заведение — одно из самых почитаемых на постсоветском пространстве. Здесь вы узнаете о правлении Шейбанидов, о завоеваниях Убайдуллахана и многом другом.
Также мы поговорим:
- об Авесте — священной книге огнепоклонников зороастрийцев, которые были здесь до ислама
- городке Варахша — резиденции бухархудатов
- Пайкенде — крупнейшем в стране раннесредневековом городе купцов
Организационные детали
- По запросу проведу экскурсию для большего кол-ва людей, в том числе для организованных групп до 50 чел.
- Для входа в религиозные памятники женщинам нужен платок на голову
Диля — ваш гид в Бухаре
Провела экскурсии для 53 туристов
Я Диля, гид-историк, педагог со стажем более 15 лет. Я родилась в Бухаре, люблю путешествовать и проводить экскурсии. Буду рада показать вам мой город и познакомить с его историей и архитектурой! Добро пожаловать в Бухару!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 сен 2025
Диля провела для нас замечательную экскурсию по Бухаре. Она очень интересно рассказывала о достопримечательностях и истории города, показывала не только знаменитые места, но и уютные уголки. Рассказывала увлекательно и с любовью к городу, экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо за теплую атмосферу и незабываемые впечатления! Обязательно буду рекомендовать Дилю своим друзьям.
Марианна
3 сен 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Диля провела по городу как своих(и в баню зашли,и люльку традиционную видели с шумаками)И по городу прошлись. Диля очень много рассказывала и показывала,а еще у нее заразительный смех)
К
Ксения
3 июн 2025
Диля очень грамотный человек, историк, вдохновенно и понятно рассказывает, чувствуется большая любовь к своему городу и к его истории. Мы прекрасно провели время, Диля показывала необычные локации, старалась, чтобы нам было максимально интересно! Благодарим, будем рекомендовать нашего гида!
Д
Денис
9 мая 2025
Отлично структурированная экскурсия, в хорошем темпе, с интересным контентом и приятным рассказчиком. Было видно, что Диля любит свой город и хочет поделиться этим с нами. Мы обошли все главные достопримечательности,
Юлия
4 мая 2025
С Дилей мы прошлись по улицам старого города, кажется заглянули во все мечети и медресе Бухары, посмотрели на крепость Арк и башню Шухова и мавзолей 9 века. Все это сопровождалось интересным рассказом Дили. Обратно мы вернулись на тук-туке и это тоже было приятной частью прогулки.
Г
Галина
1 мая 2025
Если любите долгие прогулки и знакомство с древностями, то обращайтесь к Дилдоре. Мы узнали много интересного об истории и достопримечательностях Бухары, а в конце экскурсии сходили на местный рынок.
Inessa
14 апр 2025
Мы чудесно провели время. Диля знающий гид и очень приятная в общении. На все наши вопросы, получили исчерпывающие ответы. Мы, благодаря Диле, сумели посмотреть большое количество значимых мест города. Посоветовала нам ресторан для ужина. Мы полюбили Бухару, благодаря Диле. Она нас заразила своей любовью. Большое Вам спасибо, Диля🫶
Я
Яна
10 апр 2025
Диля-замечательный экскурсовод, интересно рассказывала об основных достопримечательностях Бухары. Учитывала наши пожелания, отвечала на все вопросы. Спасибо большое за знакомство со сказочным городом Бухара.
