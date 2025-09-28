Бухара - это место, где восточный колорит и древняя история оживают на каждом шагу.Посетители смогут увидеть мавзолей Чашма Айюб, услышать легенды о пророке Иове, исследовать мавзолей Саманидов и его геометрические

формы. Цитадель Арк и медресе Мири Араб также не оставят равнодушными. Гид расскажет о священной книге Авеста и древних городах Варахша и Пайкенд. Это путешествие позволит глубже понять традиции и современность региона

Описание экскурсии

Мавзолей Чашма Айюб и «Источник Иова». Вы оцените необычную архитектуру мавзолея 14 века, услышите легенду о пророке Иове, заглянете в музей водоснабжения Бухары и увидите сам источник.

Мавзолей Саманидов. За совершенство своих геометрических форм он признан шедевром мировой архитектуры. Это одно из наиболее древних строений из жжёного кирпича в Центральной Азии — 9-го века.

Арк — древнейший археологический памятник. Монументальная цитадель, о появлении и строении которой я вам расскажу.

Медресе Мири Араб. Это духовное исламское учебное заведение — одно из самых почитаемых на постсоветском пространстве. Здесь вы узнаете о правлении Шейбанидов, о завоеваниях Убайдуллахана и многом другом.

Также мы поговорим:

об Авесте — священной книге огнепоклонников зороастрийцев, которые были здесь до ислама

городке Варахша — резиденции бухархудатов

Пайкенде — крупнейшем в стране раннесредневековом городе купцов

Организационные детали