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города. Что очень понравилось в Бухаре, так если ты выбрал опр гида по отзывам или по наполнению экскурсии, с ним ты и проводишь ее, а не как в Ташкенте - написано красиво, а приезжает человек который двух слов связать не может, и ты ему скорее проводишь экскурсию чем он тебе. Фуркат молодец, мы остались довольны экскурсией и по окончании отвез нас на жд вокзал