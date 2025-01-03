5 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
«Летняя резиденция бухарских эмиров — дворец-сад, или «Дом луны и звёзд», который демонстрирует роскошь и стиль жизни узбекской аристократии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Открыть для себя архитектурный заповедник Узбекистана с гидом-носителем местной культуры
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
$65 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
«В 40 километрах от Бухары, в городе Каган вы посетите крупный заповедник (16,5 тысяч га), где содержатся животные, включая краснокнижных»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 января 2025Были на экскурсии 2 января, все очень понравилось!!! Это экскурсия на которую мы поехали уже изучив осн достопримечательности в центре
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в феврале 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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