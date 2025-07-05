Индивидуальная
до 5 чел.
Восточная красавица Бухара
Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Бухары
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$88 за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Историческая прогулка по Бухаре
Групповая экскурсия по Бухаре подарит вам возможность увидеть величественные мечети и медресе, насладиться восточной атмосферой и узнать об исламской культуре
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$27
$30 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Моя Бухара: история, люди, архитектура
Начало: Ляби-Хауз (центр старого города)
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июля 2025Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию! За отличное знание истории и великолепную подачу, за тонкий юмор😁 Ирина сделала все, чтобы влюбить в Бухару и мы уехали влюбленные с желанием вернуться. Спасибо!
- ЕЕлена10 мая 2025Экскурсия хороша для получения первого представления о городе, его богатой истории и жителях. Проводил экскурсию Ирадж, человек энциклопедических знаний, горячо
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в сентябре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 88 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из центра», 4 ⭐ отзыва, цены от $24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь