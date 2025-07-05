Мои заказы

Экскурсии из центра Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Бухаре на русском языке, цены от $24, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Восточная красавица Бухара
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточная красавица Бухара
Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Начало: В центре Бухары
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$88 за всё до 5 чел.
Чарующая Бухара
Пешая
3.5 часа
-
10%
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Историческая прогулка по Бухаре
Групповая экскурсия по Бухаре подарит вам возможность увидеть величественные мечети и медресе, насладиться восточной атмосферой и узнать об исламской культуре
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$27$30 за человека
Моя Бухара: история, люди, архитектура
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Моя Бухара: история, люди, архитектура
Начало: Ляби-Хауз (центр старого города)
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Восточная красавица Бухара
    Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию! За отличное знание истории и великолепную подачу, за тонкий юмор😁 Ирина сделала все, чтобы влюбить в Бухару и мы уехали влюбленные с желанием вернуться. Спасибо!
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Восточная красавица Бухара
    Экскурсия хороша для получения первого представления о городе, его богатой истории и жителях. Проводил экскурсию Ирадж, человек энциклопедических знаний, горячо
    читать дальше

    влюбленный в свой город. Форма подачи материала своеобразная и живая. По ходу экскурсии Ирадж провел нас не только по историческим местам, но и по мастерским по изготовлению текстиля, ножей, ковров, керамики и т. д.(при желании все можно купить).

