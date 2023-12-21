Древняя магическая Хива

Индивидуальная экскурсия в Хиве
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по древнему городу Хива, где каждый уголок скрывает в себе множество загадок и тайн.

Вы пройдетесь по узким улочкам, увидите величественные постройки, окруженные мощными стенами, и ощутите дыхание времени, замедлившее свой бег в этом месте.
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Древняя магическая Хива
Ближайшие даты:
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Ичан Кала
  • Кальта Минор
  • Джума мечеть
  • Мавзолей Пахлаван Махмуда
  • Дворец Таш-Хаули

Описание

Хива — таинственная, нетронутая временем

Вы прогуляетесь по узким извилистым улочкам, посмотрите древние дворцы, гаремы великих хорезмшахов. А я расскажу о древнейшей цивилизации великого Хорезма и помогу прикоснуться к местной атмосфере. Мы прогуляемся по Ичан Калле. Это старый город, обнесенный мощной крепостной стеной которые сохранили свой первоначальный вид до наших дней. Что вас ждет:• Кальта Минор — необычный минарет покрытый глазурованными плитками что и производит невероятное впечатление.
  • Джума мечеть— строение, которое не имеет свойственных порталов, куполов, галерей, характерных восточному стилю. Потолки этого сооружения опираются на величественных деревянных столбах с резьбой в несколько уровней.
  • Мавзолей Пахлаван Махмуда — одна из самых древних построек комплекса, где и похоронен суфийский деятель, о котором я расскажу.
  • Дворец Таш-Хаули — обитель хивинских ханов с гаремами где происходили интересные интриги о которых я расскажу. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ичан кала
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Вопросы и детали экскурсии всегда уточняйте заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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