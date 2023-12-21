Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по древнему городу Хива, где каждый уголок скрывает в себе множество загадок и тайн.
Вы пройдетесь по узким улочкам, увидите величественные постройки, окруженные мощными стенами, и ощутите дыхание времени, замедлившее свой бег в этом месте.
Вы пройдетесь по узким улочкам, увидите величественные постройки, окруженные мощными стенами, и ощутите дыхание времени, замедлившее свой бег в этом месте.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ичан Кала
- Кальта Минор
- Джума мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Дворец Таш-Хаули
Описание
Хива — таинственная, нетронутая временемВы прогуляетесь по узким извилистым улочкам, посмотрите древние дворцы, гаремы великих хорезмшахов. А я расскажу о древнейшей цивилизации великого Хорезма и помогу прикоснуться к местной атмосфере. Мы прогуляемся по Ичан Калле. Это старый город, обнесенный мощной крепостной стеной которые сохранили свой первоначальный вид до наших дней. Что вас ждет:• Кальта Минор — необычный минарет покрытый глазурованными плитками что и производит невероятное впечатление.
- Джума мечеть— строение, которое не имеет свойственных порталов, куполов, галерей, характерных восточному стилю. Потолки этого сооружения опираются на величественных деревянных столбах с резьбой в несколько уровней.
- Мавзолей Пахлаван Махмуда — одна из самых древних построек комплекса, где и похоронен суфийский деятель, о котором я расскажу.
- Дворец Таш-Хаули — обитель хивинских ханов с гаремами где происходили интересные интриги о которых я расскажу. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Ичан кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Вопросы и детали экскурсии всегда уточняйте заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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