Хорезмская кухня — это не просто еда, а часть древней культуры региона. Мы приглашаем вас в дом местного жителя, чтобы в уютной домашней обстановке освоить рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Вы узнаете, чем хивинский плов отличается от других, научитесь лепить знаменитые «вареники» и проведёте время за душевной беседой о традициях и быте хивинцев.

Описание мастер-класса

Погружение в быт и гастрономию

Мы заберём вас из отеля и отвезём в аутентичный дом хивинской семьи. Вы увидите, как устроено местное хозяйство, и познакомитесь с традициями гостеприимства. Это отличная возможность задать вопросы о жизни в Узбекистане и почувствовать себя не туристом, а гостем.

Мастер-класс на выбор

Вместе с хозяевами вы приготовите одно из знаковых блюд региона:

хорезмский плов — более диетичный и нежный, чем в Ташкенте или Самарканде

шивит оши — ярко-зелёная лапша, замешанная на укропе

тухум барак — необычное блюдо с яичной начинкой внутри тонкого теста

Все блюда подаются с сузьмой и традиционными добавками.

Совместная трапеза

Главный момент встречи — дегустация того, что вы создали своими руками. За общим столом мы поговорим о семейных и праздничных обычаях Хорезма, секретах специй и тонкостях узбекского застолья.

Организационные детали