Хорезмская кухня — это не просто еда, а часть древней культуры региона.
Мы приглашаем вас в дом местного жителя, чтобы в уютной домашней обстановке освоить рецепты, которые передаются из поколения в поколение.
Вы узнаете, чем хивинский плов отличается от других, научитесь лепить знаменитые «вареники» и проведёте время за душевной беседой о традициях и быте хивинцев.
Описание мастер-класса
Погружение в быт и гастрономию
Мы заберём вас из отеля и отвезём в аутентичный дом хивинской семьи. Вы увидите, как устроено местное хозяйство, и познакомитесь с традициями гостеприимства. Это отличная возможность задать вопросы о жизни в Узбекистане и почувствовать себя не туристом, а гостем.
Мастер-класс на выбор
Вместе с хозяевами вы приготовите одно из знаковых блюд региона:
- хорезмский плов — более диетичный и нежный, чем в Ташкенте или Самарканде
- шивит оши — ярко-зелёная лапша, замешанная на укропе
- тухум барак — необычное блюдо с яичной начинкой внутри тонкого теста
Все блюда подаются с сузьмой и традиционными добавками.
Совместная трапеза
Главный момент встречи — дегустация того, что вы создали своими руками. За общим столом мы поговорим о семейных и праздничных обычаях Хорезма, секретах специй и тонкостях узбекского застолья.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, продукты, обучение и полноценный обед/ужин
- С вами будет представитель нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 339 туристов
Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном древнем городе Хива и других знаковых местах Узбекистана. С нетерпением ждём встречи с вами!

