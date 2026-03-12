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Вкус Хорезма: готовим плов вместе

Познакомиться с Хивой и местной кухней на мастер-классе
Под руководством опытного шефа вы приготовите традиционный хорезмский плов — от нарезки ингредиентов до подачи на стол. Научитесь правильной технике и секретам вкуса, а в финале продегустируете собственное блюдо. Предлагаем провести время с пользой и открыть культуру нашего региона через кулинарию.
5
1 отзыв
Вкус Хорезма: готовим плов вместе
Вкус Хорезма: готовим плов вместе
Вкус Хорезма: готовим плов вместе

Описание мастер-класса

Встреча и экскурсия (20–30 мин)
Вы познакомитесь с гидом и по пути к месту проведения мастер-класса услышите о Хорезме, его истории, культуре и традиционной кухне.

Инструктаж (10–15 мин)
Наш опытный шеф-повар расскажет, как пройдёт мастер-класс, напомнит о технике безопасности и основных правилах приготовления.

Мастер-класс (1–1,5 часа)
Повар распишет алгоритм приготовления и поделится деталями процесса. А гид будет сопровождать вас на каждом этапе и расскажет интересные факты о хорезмском плове, его традициях и истории.

Дегустация (20–30 мин)
После мастер-класса вы попробуете свой плов (или заберёте его с собой). К столу подаются традиционный хорезмский чай, варенье, свежая лепёшка и салат.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в уютной кухне в Хорезме (точное место мы сообщим после бронирования)
  • Подходит для путешественников всех возрастов
  • В стоимость входят все продукты и ингредиенты, а также дегустация с традиционным хорезмским чаем и вареньем. Если вам нужен трансфер, обсудите детали в переписке при бронировании
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 17:00

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У западных ворот Ичан-Калы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 277 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
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и традиции. Наши экскурсии адаптированы под интересы разных путешественников — от любителей древней истории до тех, кто интересуется современной жизнью Узбекистана. Мы стремимся не просто показывать достопримечательности, а делиться с гостями душой и атмосферой нашего края. Встречи проводим с большим уважением, делая всё, чтобы поездка запомнилась надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы Дилмурод связался с нами, спросил как нам будет удобно добраться до мастер-класса. Утром гид
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Рустам забрал нас из отеля и мы прошли пешком до места проведения МК. Все было подготовлено: продукты, посуда, огонь. готовить много не пришлось - только овощи порезать и дальше, в основном, наблюдать за процессом приготовления плова, каждый этап нам объясняли, предлагали поучаствовать. Пока мы ждали приготовления блюда, Рустам нам увлекательно рассказывал истории и легенды о Хиве. Нам так понравилось беседовать с ним и слушать его, что мы пригласили его провести для нас экскурсию на следующий день по дворцу Нуруллабая)) чувствуется, что наш гид хорошо знает, любит и интересуется историей и традициями своей родины, он щедро делился с нами своими знаниями и это было так приятно и познавательно) так что, помимо вкусного обеда, мы узнали много нового и интересного. Плов получился замечательный, к нему также подавали редьку, салат из свежих овощей и сюзьму, после обеда нам предложили горячий чай с вкуснейшим вареньем)) мы еще долго сидели за столом, беседовали, даже после окончания программы, никто нас не выгонял. МК проходил на кухне небольшого ресторанчика на территории Ичан-калы, так что по окончании программы мы еще прогулялись по старому городу. В общем, нам очень понравилось, однозначно рекомендую к посещению!

Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы
Дилмурод
Дилмурод
Ответ организатора:
Дорогая Марина и вся ваша замечательная семья!
Прежде всего, хотим сердечно поблагодарить вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
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Для нас огромная радость встречать гостей, которые с интересом открывают для себя нашу культуру и традиции. Ведь представить, что можно приехать в родину плова и не попробовать настоящий плов, просто невозможно!
Нам и всей нашей команде всегда приятно обслуживать таких дорогих и теплых гостей, как вы, и делать ваше пребывание в Хиве по-настоящему незабываемым. Ваши тёплые слова и восторженные впечатления вдохновляют нас продолжать работу с полной отдачей и душой.
Благодарим за доверие и выбор нашей программы. Будем счастливы вновь видеть вас и вашу семью в нашей солнечной, гостеприимной Хиве!
С уважением и теплом, Дилмурод и Рустам.

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