Под руководством опытного шефа вы приготовите традиционный хорезмский плов — от нарезки ингредиентов до подачи на стол. Научитесь правильной технике и секретам вкуса, а в финале продегустируете собственное блюдо. Предлагаем провести время с пользой и открыть культуру нашего региона через кулинарию.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Встреча и экскурсия (20–30 мин)

Вы познакомитесь с гидом и по пути к месту проведения мастер-класса услышите о Хорезме, его истории, культуре и традиционной кухне.

Инструктаж (10–15 мин)

Наш опытный шеф-повар расскажет, как пройдёт мастер-класс, напомнит о технике безопасности и основных правилах приготовления.

Мастер-класс (1–1,5 часа)

Повар распишет алгоритм приготовления и поделится деталями процесса. А гид будет сопровождать вас на каждом этапе и расскажет интересные факты о хорезмском плове, его традициях и истории.

Дегустация (20–30 мин)

После мастер-класса вы попробуете свой плов (или заберёте его с собой). К столу подаются традиционный хорезмский чай, варенье, свежая лепёшка и салат.

Организационные детали