Под руководством опытного шефа вы приготовите традиционный хорезмский плов — от нарезки ингредиентов до подачи на стол. Научитесь правильной технике и секретам вкуса, а в финале продегустируете собственное блюдо. Предлагаем провести время с пользой и открыть культуру нашего региона через кулинарию.
Описание мастер-класса
Встреча и экскурсия (20–30 мин)
Вы познакомитесь с гидом и по пути к месту проведения мастер-класса услышите о Хорезме, его истории, культуре и традиционной кухне.
Инструктаж (10–15 мин)
Наш опытный шеф-повар расскажет, как пройдёт мастер-класс, напомнит о технике безопасности и основных правилах приготовления.
Мастер-класс (1–1,5 часа)
Повар распишет алгоритм приготовления и поделится деталями процесса. А гид будет сопровождать вас на каждом этапе и расскажет интересные факты о хорезмском плове, его традициях и истории.
Дегустация (20–30 мин)
После мастер-класса вы попробуете свой плов (или заберёте его с собой). К столу подаются традиционный хорезмский чай, варенье, свежая лепёшка и салат.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной кухне в Хорезме (точное место мы сообщим после бронирования)
- Подходит для путешественников всех возрастов
- В стоимость входят все продукты и ингредиенты, а также дегустация с традиционным хорезмским чаем и вареньем. Если вам нужен трансфер, обсудите детали в переписке при бронировании
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У западных ворот Ичан-Калы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 277 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы посетили мастер-класс по приготовлению плова с семьей 9 марта. Все было прекрасно организовано: накануне программы Дилмурод связался с нами, спросил как нам будет удобно добраться до мастер-класса. Утром гид
Дилмурод
Ответ организатора:
Дорогая Марина и вся ваша замечательная семья!
Прежде всего, хотим сердечно поблагодарить вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
Прежде всего, хотим сердечно поблагодарить вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями.
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