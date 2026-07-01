Индивидуальная
до 3 чел.
Тур на автомобиле из Хивы через древние крепости в Бухару и наоборот
Начало: Хива
«По дороге через пустыню Кызылкум вы посетите легендарные крепости, которым более двух тысяч лет»
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В пустыню Кызылкум в крепости древнего Хорезма
Индивидуальная поездка в Каракалпакстан: исследуйте крепости Аяз-Кала, Тупрак Кала и Кызыл Кала, завершив путешествие у озера Акча куль
Начало: Встреча в гостинице
«Выезжаем в Каракалпакстан в крепости древнего Хорезма (пустыня Кызылкум) Маршрут: 1»
$130 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару через древние крепости Хорезма
Начало: Хива ул. Болтаева 41
«Во время трансфера вы посетите величественные крепости, такие как Аяз-Кала, Топрак-Кала, Кызыл-Кала и узнаете о их значении в истории Великого Шёлкового пути»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
$125.10
$139 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в крепости древних Хорезмийцев
Начало: По договоренности с туристом
«Приглашаем вас в уникальное путешествие по древним крепостям Хорезма — к легендарным «Замкам пустыни», хранящим тайны одной из старейших цивилизаций Центральной Азии»
$139.50
$155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив крепости, которые расскажут о величии древних цивилизаций среди песков Кызылкума
Начало: Ваш отель
«Мы посетим главные крепости Хорезма, которые предстанут перед нами как призраки прошлых эпох среди раскалённых песков Кызылкума и Каракума»
Завтра в 01:30
3 июл в 01:00
$180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Два в одном: Крепости Хорезмийцев и Ичан-Кала
Начало: По договоренности с туристом
«Вас ждёт переход из эпохи древних царств в атмосферу Великого Шёлкового пути, прогулки по величественным крепостям и улочкам старинного города-музея под открытым небом»
$243
$270 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Откройте для себя удивительный мир Хорезма! Древние крепости и великолепный дворец хивинских ханов ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: Ваш отель
«С тех времён сохранились древние крепости, защищавшие страну от нападений»
$126
$140 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Хива и крепости пустыни: экспедиция сквозь века
Начало: Улица Болтаева, 41
«После прогулки по Хиве вас ждёт обеденный перерыв и переезд в пустыню, где начинается совсем другая история — история древних крепостей среди песков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$236.60
$249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам древних крепостей Хорезма
Начало: По договоренности
«За пределами оживлённой Хивы, среди холмов и барханов, скрываются руины древнейших городов и крепостей — наследие великой цивилизации Хорезм»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$185 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Хива: крепости тысячи лет
Начало: Хива
«Крепости древнего Хорезма среди песков Этот маршрут переносит вас в эпоху древних царств, затерянных среди песков Каракалпакстана, где мощные стены крепостей до сих пор хранят тайны тысячелетней истории»
$126
$140 за всё до 3 чел.
-
12%
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепости в пустыне (из Хивы)
Начало: Хива
«Это путешествие из Хивы познакомит вас с древним Хорезмом — краем пустынь, озёр и величественных крепостей, которые до сих пор хранят следы ушедших эпох»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$149.60
$170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару через реку Амударья и через крепость Аяз-Кала
Начало: Встреча в гостинице
Расписание: В любое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$139 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум - экскурсия + трансфер
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
«Откройте древние тайны Хорезма: крепости в пустыне Кызылкум В бескрайних песках пустыня Кызылкум сохранились уникальные археологические памятники древнего Хорезма — загадочные крепости и городища, окутанные легендами и тайнами»
Расписание: Экскурсия доступна в любое вами указанное время
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Начало: Ваш отель
«Маршрут включает посещение крепости Кызыл-Кала, построенной в первом тысячелетии нашей эры для защиты северо-восточных границ Хорезма»
$119 за всё до 4 чел.
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