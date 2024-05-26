1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
- ЕЕлена14 мая 2024Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
- ЮЮля3 мая 2024У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
- ЕЕлена28 февраля 2024Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Заброшенные места»
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