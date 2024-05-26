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содержательный рассказ про историю. Бабаджан прекрасно знает историю, да и просто интересный собеседник, можно поговорить про страну, обычаи и устои. Попробуйте свежайшие верблюжье молоко! Помог купить сим карту и обменять денежки, доставил в гостиницу. У нас еще произошел неприятный казус в гостинице, по приезду нам сказали что нашей брони нет, Бабаджан, подождал пока мы забронируем другую и отвез по новому адресу, а потом отвел на обед. Спасибо огромное за такую поддержку!