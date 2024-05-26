Экскурсии по заброшенным местам Хивы

Найдено 5 экскурсий в категории «Заброшенные места» в Хиве на русском языке, цены от €80, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 7 чел.
Затерянный Хорезм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
    Все прошло отлично
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
    читать дальше

    и все просто великолепно. Так же завез на обед в отличное место, спасибо за рекомендации по городу Ургенч. После экскурсии довез до гостиницы, у нас было переселение в другую, Раджаб зашел с нами и помог заселиться, так как на ресепшене не знали русского языка! Большое спасибо.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
  • Ю
    Юля
    3 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
    читать дальше

    содержательный рассказ про историю. Бабаджан прекрасно знает историю, да и просто интересный собеседник, можно поговорить про страну, обычаи и устои. Попробуйте свежайшие верблюжье молоко! Помог купить сим карту и обменять денежки, доставил в гостиницу. У нас еще произошел неприятный казус в гостинице, по приезду нам сказали что нашей брони нет, Бабаджан, подождал пока мы забронируем другую и отвез по новому адресу, а потом отвел на обед. Спасибо огромное за такую поддержку!

    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
    Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
  2. Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
  3. Затерянный Хорезм
  4. Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
  5. Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Заброшенные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с заброшенными местами Хивы. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности
ХорошоТам