Погрузиться в тайны Хивинского ханства и историю города возрастом 2500 лет
Приглашаем на прогулку по древней Хиве — музею под открытым небом. Это один из наиболее сохранившихся городов Великого шёлкового пути. Вы увидите старинные медресе, ханские дворцы и колоритный базар. Взглянете на одну из древнейших мечетей Узбекистана. Узнаете историю поселения немцев-меннонитов в Хивинском ханстве и много другого интересного.
Описание экскурсии
Начнём прогулку у западных ворот Ата-Дарваза — парадного входа в старинную Хиву.
Взглянем на медресе Мухаммада Амин-хана, одно из самых красивых зданий Хивы, и полюбуемся Кальта-Минаром, незавершённым минаретом, который покрыт изразцами всех оттенков бирюзы.
Пройдём по торговому дому Пахлаван-кари, где когда-то шумел восточный базар.
Увидим цитадель Кухна-Арк — старую ханскую крепость с дворцом, мечетями и гаремом.
Зайдём в медресе Мухаммада Рахим-хана II, где сегодня работает музей «Правитель и поэт», посвящённый жизни последнего независимого хана Хорезма.
Отдадим дань памяти у мавзолея Пахлаван Махмуда — воина, философа и святого покровителя города.
На площади Саид Ислам Ходжа рассмотрим стройный минарет и изящное медресе — символы новой эпохи в архитектуре Хивы.
В Джума-мечети полюбуемся резными деревянными колоннами. Здание уникально по строению — оно не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора.
Завершим экскурсию во дворце Таш-Ховли — настоящем восточном лабиринте, где можно заглянуть в административные покои и ханский гарем с роскошной отделкой.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Ичан-калу — $5 за чел., билеты в мавзолей Пахлаван Махмуда — $3 за чел., билеты во дворцы — ориентировочно по $5 за чел.
При необходимости организуем трансфер из Ургенча и обратно за доплату $30 за авто
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 2812 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.