Приглашаем на прогулку по древней Хиве — музею под открытым небом. Это один из наиболее сохранившихся городов Великого шёлкового пути. Вы увидите старинные медресе, ханские дворцы и колоритный базар. Взглянете на одну из древнейших мечетей Узбекистана. Узнаете историю поселения немцев-меннонитов в Хивинском ханстве и много другого интересного.

за 1–5 человек или $20 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём прогулку у западных ворот Ата-Дарваза — парадного входа в старинную Хиву.

Взглянем на медресе Мухаммада Амин-хана, одно из самых красивых зданий Хивы, и полюбуемся Кальта-Минаром, незавершённым минаретом, который покрыт изразцами всех оттенков бирюзы.

Пройдём по торговому дому Пахлаван-кари, где когда-то шумел восточный базар.

Увидим цитадель Кухна-Арк — старую ханскую крепость с дворцом, мечетями и гаремом.

Зайдём в медресе Мухаммада Рахим-хана II, где сегодня работает музей «Правитель и поэт», посвящённый жизни последнего независимого хана Хорезма.

Отдадим дань памяти у мавзолея Пахлаван Махмуда — воина, философа и святого покровителя города.

На площади Саид Ислам Ходжа рассмотрим стройный минарет и изящное медресе — символы новой эпохи в архитектуре Хивы.

В Джума-мечети полюбуемся резными деревянными колоннами. Здание уникально по строению — оно не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора.

Завершим экскурсию во дворце Таш-Ховли — настоящем восточном лабиринте, где можно заглянуть в административные покои и ханский гарем с роскошной отделкой.

Организационные детали