1 чел. По популярности Пешая 4 часа 18 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Знакомьтесь, Хива Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей Начало: Лобби отеля €75 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 113 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули Начало: У крепости Ичан-Кала $80 за всё до 5 чел. 3 часа 1 отзыв Индивидуальная Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах Начало: В удобном месте в Хиве от $49 за человека Другие экскурсии Хивы Последние отзывы на экскурсии S Strogova Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве Знакомьтесь, Хива Хива - наследница великой эпохи Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Хиве Самое главное Старый город 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025 Сейчас в Хиве в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 80. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5

