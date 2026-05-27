Приглашаем познакомиться с Хивой через приготовление шивит оши — знаменитого зелёного лагмана, который здесь издавна делали и подавали при дворе ханов. Вместе с профессиональным поваром вы замесите тесто с укропом, приготовите соус, подадите и съедите блюдо. До мастер-класса вас ждёт прогулка по историческому центру города — Ичан-Калы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Ичан-Калы

Вы узнаете об истории и архитектуре Хивы, повседневной жизни ханского времени и восточных традициях. Поймёте, какие блюда готовили для знати, чем отличалась кухня Хорезма от других регионов Узбекистана и почему шивит оши считается одним из символов именно Хивы.

Вы увидите:

крепостные стены и ворота Ата-Дарваза

медресе Мухаммада Амин-хана

крепость Куня-Арк

минареты Кальта-Минар и Ислам-ходжа

Пятничную мечеть

мавзолей Пахлаван-Махмуда

дворец Таш-Хаули

Мастер-класс «Шивит оши»

Шеф-повар познакомит с историей и особенностями блюда. Под его руководством вы приготовите лагман: от зелёного теста до соуса и подачи. Затем продегустируете. Завершит программу традиционный чай с домашним вареньем и лепёшками в уютной атмосфере.

Организационные детали

В стоимость включено: экскурсионное сопровождение, мастер-класс, необходимые ингредиенты, чай с домашним вареньем и лепёшками

В зависимости от погоды готовить будем на открытой площадке или в помещении. Специальной кулинарной подготовки не требуется

С вами будет один из гидов нашей команды