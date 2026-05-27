Мастер-класс в Хиве «Зелёный лагман» + прогулка по центру

Увидеть достопримечательности Ичан-Калы, внесённого в список ЮНЕСКО, и приготовить шивит оши
Приглашаем познакомиться с Хивой через приготовление шивит оши — знаменитого зелёного лагмана, который здесь издавна делали и подавали при дворе ханов.

Вместе с профессиональным поваром вы замесите тесто с укропом, приготовите соус, подадите и съедите блюдо. До мастер-класса вас ждёт прогулка по историческому центру города — Ичан-Калы.
Описание мастер-класса

Ичан-Калы

Вы узнаете об истории и архитектуре Хивы, повседневной жизни ханского времени и восточных традициях. Поймёте, какие блюда готовили для знати, чем отличалась кухня Хорезма от других регионов Узбекистана и почему шивит оши считается одним из символов именно Хивы.

Вы увидите:

  • крепостные стены и ворота Ата-Дарваза
  • медресе Мухаммада Амин-хана
  • крепость Куня-Арк
  • минареты Кальта-Минар и Ислам-ходжа
  • Пятничную мечеть
  • мавзолей Пахлаван-Махмуда
  • дворец Таш-Хаули

Мастер-класс «Шивит оши»

Шеф-повар познакомит с историей и особенностями блюда. Под его руководством вы приготовите лагман: от зелёного теста до соуса и подачи. Затем продегустируете. Завершит программу традиционный чай с домашним вареньем и лепёшками в уютной атмосфере.

Организационные детали

  • В стоимость включено: экскурсионное сопровождение, мастер-класс, необходимые ингредиенты, чай с домашним вареньем и лепёшками
  • В зависимости от погоды готовить будем на открытой площадке или в помещении. Специальной кулинарной подготовки не требуется
  • С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается вход в музейный комплекс «Ичан-Кала»
  • Для граждан Узбекистана: 50 000 сум (~ $4) за чел. Для пенсионеров и студентов — скидка 50%
  • Для иностранных туристов: 250 000 сум (~ $21) за чел. Для школьников — скидка 50%

ежедневно в 11:00 и 17:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Ота-Дарвоза
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 265 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
и традиции. Наши экскурсии адаптированы под интересы разных путешественников — от любителей древней истории до тех, кто интересуется современной жизнью Узбекистана. Мы стремимся не просто показывать достопримечательности, а делиться с гостями душой и атмосферой нашего края. Встречи проводим с большим уважением, делая всё, чтобы поездка запомнилась надолго.

