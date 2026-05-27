Приглашаем познакомиться с Хивой через приготовление шивит оши — знаменитого зелёного лагмана, который здесь издавна делали и подавали при дворе ханов.
Вместе с профессиональным поваром вы замесите тесто с укропом, приготовите соус, подадите и съедите блюдо. До мастер-класса вас ждёт прогулка по историческому центру города — Ичан-Калы.
Описание мастер-класса
Ичан-Калы
Вы узнаете об истории и архитектуре Хивы, повседневной жизни ханского времени и восточных традициях. Поймёте, какие блюда готовили для знати, чем отличалась кухня Хорезма от других регионов Узбекистана и почему шивит оши считается одним из символов именно Хивы.
Вы увидите:
- крепостные стены и ворота Ата-Дарваза
- медресе Мухаммада Амин-хана
- крепость Куня-Арк
- минареты Кальта-Минар и Ислам-ходжа
- Пятничную мечеть
- мавзолей Пахлаван-Махмуда
- дворец Таш-Хаули
Мастер-класс «Шивит оши»
Шеф-повар познакомит с историей и особенностями блюда. Под его руководством вы приготовите лагман: от зелёного теста до соуса и подачи. Затем продегустируете. Завершит программу традиционный чай с домашним вареньем и лепёшками в уютной атмосфере.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсионное сопровождение, мастер-класс, необходимые ингредиенты, чай с домашним вареньем и лепёшками
- В зависимости от погоды готовить будем на открытой площадке или в помещении. Специальной кулинарной подготовки не требуется
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Для граждан Узбекистана: 50 000 сум (~ $4) за чел. Для пенсионеров и студентов — скидка 50%
- Для иностранных туристов: 250 000 сум (~ $21) за чел. Для школьников — скидка 50%
ежедневно в 11:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Ота-Дарвоза
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
