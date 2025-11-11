-
8%
Индивидуальная
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
«За чашкой горячего зелёного чая вы узнаете, в чём особенности узбекской кухни, почему местные жители любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от $36
$39 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вкус Хорезма: готовим плов вместе
Познакомиться с Хивой и местной кухней на мастер-класс
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
«Встреча и экскурсия (20–30 мин)Вы познакомитесь с гидом и по пути к месту проведения мастер-класса услышите о Хорезме, его истории, культуре и традиционной кухне»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 11:00
7 фев в 11:00
$39 за человека
Групповая
до 20 чел.
Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве
Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
«Узнаете о происхождение и особенностях хорезмской лепёшки, почему она хранится до 30 дней и как использовалась в традиционной кухне»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
7 фев в 11:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SStrogova11 ноября 2025Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в феврале 2026
Сейчас в Хиве в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 39 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 1 ⭐ отзыв, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель