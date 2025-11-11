Найдено 3 экскурсии в категории « Кулинарные мастер-классы » в Хиве на русском языке, цены от $30, скидки до 8%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 3 часа 8% 1 отзыв Индивидуальная Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах Начало: В удобном месте в Хиве «За чашкой горячего зелёного чая вы узнаете, в чём особенности узбекской кухни, почему местные жители любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными» от $36 $39 за человека Пешая 3 часа Групповая до 20 чел. Вкус Хорезма: готовим плов вместе Познакомиться с Хивой и местной кухней на мастер-класс Начало: У западных ворот Ичан-Калы «Встреча и экскурсия (20–30 мин)Вы познакомитесь с гидом и по пути к месту проведения мастер-класса услышите о Хорезме, его истории, культуре и традиционной кухне» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 16:00 и 17:00 $39 за человека 1 час Групповая до 20 чел. Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара Начало: У западных ворот Ичан-Калы «Узнаете о происхождение и особенностях хорезмской лепёшки, почему она хранится до 30 дней и как использовалась в традиционной кухне» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 $30 за человека Другие экскурсии Хивы Последние отзывы на экскурсии S Strogova Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.

