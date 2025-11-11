-
8%
Индивидуальная
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $36
$39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
Начало: Крепость Ичан Кала, у ворот Ата Дарваза
Расписание: Ежедневно.
$35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве
Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SStrogova11 ноября 2025Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
- ООксана3 ноября 2025Наш экскурсовод Рисалот провела очень душевную и интересную экскурсию по основным достопримечательностям Хивы. Посоветовала,где вкусно мне дорого поесть,что ещё можно посмотреть в Хиве. Спасибо большое
- ДДенис25 сентября 2025Это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Дадахон удивительно харизматичный, знающий экскурсовод, умеющий связать совершенно неожиданные события воедино, обладающий
- ММила24 сентября 2025Было просто бомбически! Бобджон рассказывает интересно, с подробностями, которые придают колорит, с легендами, которые делают экскурсию яркой и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО запоминающейся!
- LLaziz24 сентября 2025Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в январе 2026
Сейчас в Хиве в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 36 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 5 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март