Развлечения в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Хиве на русском языке, цены от $30, скидки до 8%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
3 часа
-
8%
1 отзыв
Индивидуальная
Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $36$39 за человека
Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
Начало: Крепость Ичан Кала, у ворот Ата Дарваза
Расписание: Ежедневно.
$35 за человека
Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве
1 час
Групповая
до 20 чел.
Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве
Испечь традиционный хлеб в тандыре под руководством шеф-повара
Начало: У западных ворот Ичан-Калы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Strogova
    11 ноября 2025
    Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием
    Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
  • О
    Оксана
    3 ноября 2025
    Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
    Наш экскурсовод Рисалот провела очень душевную и интересную экскурсию по основным достопримечательностям Хивы. Посоветовала,где вкусно мне дорого поесть,что ещё можно посмотреть в Хиве. Спасибо большое
  • Д
    Денис
    25 сентября 2025
    Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
    невероятными знаниями в области истории и языковедения. Таким мы всегда представляли себе идеального экскурсовода, и это, несомненно, Дадахон. Мы благодарны за день открытий и незабываемых впечатлений и очень. Хотелось, чтобы экскурсия никогда не заканчивалась и очень надеемся когда-нибудь снова встретиться. Огромное спасибо!

  • М
    Мила
    24 сентября 2025
    Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
    Прошло два дня, а мы до сих пор обсуждаем и вспоминаем! Интересно и взрослым, и подросткам. Нас сопровождали, помогали отвечали на все вопросы. По нашему желанию сделали перерыв на обед на целый час. Показали и историю, и магазины, Однозначно рекомендую!

  • L
    Laziz
    24 сентября 2025
    Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне
    была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными зарисовками. Речь грамотная, подача увлекает. Сама прогулка была выстроена очень грамотно. В самую жару сделали перерыв на пару часов, можно было покушать, отдохнуть и вечером продолжить. Причем гид подсказала, где поесть и что заказать (спасибо за зеленый лагман, вареники с яйцом и вкуснейшую рыбу на ужин)! Желаем успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хивинский плов без специй: готовим и едим с удовольствием;
  2. Город-музей Хива: "живой" памятник или "Лувр" в пустыне;
  3. Хорезмская лепёшка чорак - мастер-класс в Хиве.
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Хиве в январе 2026
Сейчас в Хиве в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 36 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
