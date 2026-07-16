Прогуляйтесь по древнему городу Ичан-Кала и откройте для себя сердце Хивы! Экскурсия сочетает историю, легенды и архитектурные шедевры — узкие улочки, панорамные площадки и уютные чайханы.
Вы почувствуете атмосферу Великого шёлкового пути, увидите крепостные стены, минареты, медресе и дворцы хивинских ханов. Узнаете тайны старых ремёсел, символику орнаментов и реальные истории города.
Вы почувствуете атмосферу Великого шёлкового пути, увидите крепостные стены, минареты, медресе и дворцы хивинских ханов. Узнаете тайны старых ремёсел, символику орнаментов и реальные истории города.
Описание экскурсии
Крепостные стены Ичан-Калы — вы познакомитесь с историей древнего города, его оборонительной системой и жизнью за крепостными стенами.
Минарет Кальта-Минор — узнаете, почему главный символ Хивы остался недостроенным и какие легенды с ним связаны.
Куня-Арк — посетите бывшую резиденцию хивинских ханов и разберётесь, как управлялось Хивинское ханство.
Джума-мечеть — увидите уникальный зал, в котором более 200 деревянных колонн, и познакомитесь с древними традициями строительства.
Дворец Таш-Хаули — полюбуетесь роскошными интерьерами ханского дворца и узнаете о жизни правителей Хивы.
Караван-сарай — окунётесь в атмосферу Великого шёлкового пути и поймёте, какую роль Хива играла в международной торговле.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи, посещение — по желанию за доплату
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 686 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт здесь или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри
Входит в следующие категории Хивы
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