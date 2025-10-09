Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Хиве на русском языке, цены от €58. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 17 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Знакомьтесь, Хива Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей Начало: Лобби отеля €75 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 26 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Магия древней Хивы Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками $58 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Первое знакомство с Хивой Прикоснуться к древнему городу - через архитектуру, историю, ремёсла и еду $96 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Хивы

