Полезная информация о Нукусе
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Местное время в Нукусе
02:5943
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Нукус
|По-английски
|Nukus
|Столица региона
|Нукус является столицей региона
|Население города
|230 006 чел.
|Аэропорт
|Нукус NCU
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|76 м. от уровня моря
Где находится Нукус на карте
Нукус