Полезная информация о Нукусе

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Местное время в Нукусе
02:5943
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаНукус
По-английскиNukus
Столица регионаНукус является столицей региона
Население города230 006 чел.
АэропортНукус NCU
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота76 м. от уровня моря

Где находится Нукус на карте

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Нукус

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