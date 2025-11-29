Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана. Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Бухары, Шахрисабза и Самарканда. Остановитесь на горных перевалах и прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы.

Начнём путешествие Самарканда. Вы посетите площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола и монументальная архитектура позволяют осознать масштаб империи Тимуридов.

Проедем через перевал Тахтакорача — исторический маршрут между Бухарой и Самаркандом. Отсюда открываются виды на горные долины, ущелья и ореховые рощи. На перевале сделаем остановку для фотографий и дегустации свежего тандыра с чаем.

Посетим Шахрисабз — родину Амира Темура. Главная остановка — дворец Ак-Сарай. Его руины демонстрируют масштаб и мастерство архитекторов эпохи Тимуридов. Ещё увидим Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную Улугбеком.

Финальная точка — Бухара — один из древнейших городов Великого Шёлкового пути. Вы увидите старинные мечети, медресе, караван-сараи и почувствуете атмосферу восточного базара.

Эпоха Амира Темура и развитие его империи

Архитектура Тимуридов — стиль, инженерия, бирюзовые купола

Шёлковый путь: торговля, маршруты и влияние на города

География маршрута: стратегический перевал Тахтакорача

Узбекская культура: гостеприимство, кухня, ремёсла

Самарканд — Перевал — около 1 ч

Дегустация тандыра на перевале — 1 ч

перевал Тахтакорача — Шахрисабз — 1 ч

По Шахрисабзу — от 1 до 2 ч

Шахрисабз — Бухара — около 5 часов со всеми остановками

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.

Едем на комфортабельном седане (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Malibu 2), минивэне (Hyundai Starex, Staria, Kia Carnival). Есть детские кресла — предоставляется по запросу.

Возможно проведение экскурсии для больших групп (до 50 человек) — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Программа заканчивается в Бухаре

