Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Самарканда в Бухару
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана.
Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Бухары, Шахрисабза и Самарканда.
Остановитесь на горных перевалах и прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы.
Описание экскурсии
Начнём путешествие Самарканда. Вы посетите площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола и монументальная архитектура позволяют осознать масштаб империи Тимуридов.
Проедем через перевал Тахтакорача — исторический маршрут между Бухарой и Самаркандом. Отсюда открываются виды на горные долины, ущелья и ореховые рощи. На перевале сделаем остановку для фотографий и дегустации свежего тандыра с чаем.
Посетим Шахрисабз — родину Амира Темура. Главная остановка — дворец Ак-Сарай. Его руины демонстрируют масштаб и мастерство архитекторов эпохи Тимуридов. Ещё увидим Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, и мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом, построенную Улугбеком.
Финальная точка — Бухара — один из древнейших городов Великого Шёлкового пути. Вы увидите старинные мечети, медресе, караван-сараи и почувствуете атмосферу восточного базара.
Шахрисабз — Бухара — около 5 часов со всеми остановками
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по обстоятельствам.
Организационные детали
Едем на комфортабельном седане (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Malibu 2), минивэне (Hyundai Starex, Staria, Kia Carnival). Есть детские кресла — предоставляется по запросу.
Возможно проведение экскурсии для больших групп (до 50 человек) — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Программа заканчивается в Бухаре
Дополнительные расходы
Входные билеты в Шахрисабзе — около $15 за все объекты (оплата на месте)
Обед и перекус: в городе $10–15, на перевале $15–25 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2361 туриста
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.