В нескольких километрах от Самарканда расположился винзавод «Багизаган», известный своей продукцией во всем Узбекистане. Вы прогуляетесь по плантациям и узнаете секреты выращивания и переработки винограда, познакомитесь с историей становления завода и, конечно же, попробуете несколько сортов вин и коньяков.

Описание экскурсии

Об экскурсии Винзавод «Багизаган» находится в одноименном поселке Тайлякского района, в 25 км. от Самарканда. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан, и сегодня на «Багизагане» производятся одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане. Вино, заботливо создаваемое на этом заводе, вобрало в себя всё солнце, что есть в этих краях. Сначала вас ждет короткая экскурсия на виноградные плантации, где выращивается несколько сортов винограда. Здесь можно увидеть, как растет виноградная лоза, как за ней ухаживают, узнать, как собирают виноград, сколько труда и заботы вкладывают фермеры ежедневно. Затем гости увидят процесс переработки винограда и технологии производства вин, услышат историю создания и развития завода. В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале. Важная информация: Дегустация вин оплачивается отдельно с человека 30$