В нескольких километрах от Самарканда расположился винзавод «Багизаган», известный своей продукцией во всем Узбекистане.
Вы прогуляетесь по плантациям и узнаете секреты выращивания и переработки винограда, познакомитесь с историей становления завода и, конечно же, попробуете несколько сортов вин и коньяков.
Вы прогуляетесь по плантациям и узнаете секреты выращивания и переработки винограда, познакомитесь с историей становления завода и, конечно же, попробуете несколько сортов вин и коньяков.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Об экскурсии Винзавод «Багизаган» находится в одноименном поселке Тайлякского района, в 25 км. от Самарканда. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан, и сегодня на «Багизагане» производятся одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане. Вино, заботливо создаваемое на этом заводе, вобрало в себя всё солнце, что есть в этих краях. Сначала вас ждет короткая экскурсия на виноградные плантации, где выращивается несколько сортов винограда. Здесь можно увидеть, как растет виноградная лоза, как за ней ухаживают, узнать, как собирают виноград, сколько труда и заботы вкладывают фермеры ежедневно. Затем гости увидят процесс переработки винограда и технологии производства вин, услышат историю создания и развития завода. В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале. Важная информация: Дегустация вин оплачивается отдельно с человека 30$
Каждый день в 09:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Дегустация вин от 30$ c человека
- Другие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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