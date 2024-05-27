1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Дегустация вин, коньяков и бальзамов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«Вино, коньяк и самаркандский бальзам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«В одной из виноделен вы продегустируете разные сорта узбекских вин, коньяков, кагора и чачи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан, и сегодня на «Багизагане» производятся одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира27 мая 2024Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
- ААлла1 мая 2024Нашим гидом-водителем был Максут. Мы начинали экскурсию в 12 часов, сначала нам сообщили,что плова не будет,а дегустация на винзаводе слишком
- ННаталья26 декабря 2023Доброго дня)) Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием))) Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре
- ЮЮлия4 ноября 2023Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали много интересного про свою
- ЕЕлена14 октября 2023Экскурсия прошла замечательно. Все удобно, красиво и вкусно. Спасибо за прекрасный день в Самарканде.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 72 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август