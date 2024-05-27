Винные экскурсии в Самарканде

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Самарканде на русском языке, цены от €72, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Дегустация вин, коньяков и бальзамов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 4 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«Вино, коньяк и самаркандский бальзам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8577 за всё до 4 чел.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«В одной из виноделен вы продегустируете разные сорта узбекских вин, коньяков, кагора и чачи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан, и сегодня на «Багизагане» производятся одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    27 мая 2024
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
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    быт самаркандцев, Джафар рассказывал очень интересно!) Мы останавливались в месте где снимали фильм Аппачи, там были камни причудливых форм и бирюзовое озеро на фоне) Так же мы сыграли в местную игру и посмотрели как растут красные маки (до этого мы никогда не видели). Заехали на местный рынок и купили ароматных приправ) топ нашего шоппинга - это абрикосовые косточки и можжевеловая приправа)) Впервые мы попробовали корень ревеня!) очень классно, как соленый огурчик на вкус) Когда доехали до места, у нас был легкий хайкинг в гору с которой открывался живописный вид) Мы наслаждались тишиной, свежим воздухом и умопомрачительным пейзажем) Смотрели как растет горный миндаль) На обратной дороге заехали во вкуснейшую чайхану из которой открывался вид на горы) вкусно поели и заодно насладились видом напоследок) Джафар помог нам выбрать музыкальный инструмент (най) И показал рынок с фруктами и сладостями) Джафар, мы желаем Вам отличных туристов и процветающего дела!) Эля и Саша)

  • А
    Алла
    1 мая 2024
    Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
    Нашим гидом-водителем был Максут. Мы начинали экскурсию в 12 часов, сначала нам сообщили,что плова не будет,а дегустация на винзаводе слишком
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    дорогая. Поэтому было предложено поехать загород поесть мясо из тандыра. В результате нашего давления, плов мы всё-таки поели,а вино и коньяк местного производства купили в магазине. Поездка в горы прошла замечательно: были и ослики, и маки, и прекрасные виды. Мяко из тандыра супервкусное. Нужно учитывать, что это не экскурсия, а просто трансфер в кафе, где вас чудно накормят.

  • Н
    Наталья
    26 декабря 2023
    Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
    Доброго дня)) Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием))) Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре
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    с легким ароматом можжевельника, поданная на хрустящей лепешке!!! И все это можно кушать с видом на горы и долину!!! Очень советую)) С уважением, Наталья (Казахстан)

  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали много интересного про свою
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    страну и город, сделали нам много классных фото 🫶🏻 будем рекомендовать вас своим друзьям! Спасибо Джафар и Бахадир вы лучшие 👍🏻

    Мы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказалиМы провели прекрасный день в горах Самарканда, было интересно, познавательно, красиво, вкусно, организация прекрасная, ребята рассказали
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Экскурсия прошла замечательно. Все удобно, красиво и вкусно. Спасибо за прекрасный день в Самарканде.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Винные туры»

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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 72 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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