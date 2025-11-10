Вместе с гидом-водителем вы отправитесь к озеру Айдаркуль, по желанию здесь можно искупаться или найти другое занятие по душе: порыбачить или даже покататься на верблюдах! Зимой озеро не замерзает.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы отправимся к озеру Айдаркуль, ведь не только местные, но и туристы и туркомпании включают в программу это место для посещения. Озеро имеет площадь 3000 км², вода здесь солёная, лечебная. На озере занимаются плаванием, также здесь распространено рыболовство и катание на верблюдах. Если вы планируете многодневный отдых на озере, проживать можно как в юртовых лагерях, так и в гостинице — в зависимости от ваших предпочтений.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в любом месте
Завершение: В Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$271
$285 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Индивидуальная экскурсия по Самарканду и Таджикистану: аутентичный рынок, озёра и традиционная кухня. Удобный трансфер и профессиональный гид
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
$288 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по живописным озёрам Самарканда
Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Начало: У вашей гостиницы
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$300 за всё до 3 чел.