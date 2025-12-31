Водная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 5 чел.
Самарканд - Рим Востока
Путешествие в сердце Средней Азии: от древних мавзолеев до уникальных мастерских. Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
-
25%
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$126
$167 за всё до 7 чел.
Мистические тайны Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 декабря 2025Спасибо большое нашему гиду, Азамату. Все было на высшем уровне, и материал и подача. Экскурсия понравилась и взрослым и детям, легко понятно интересно. Снял для нас классные клипы и фото. Однозначно рекомендую!!!
- ККсения11 ноября 2025Было интересно, познавательно. Азамат прекрасный гид. Много нас красиво фотографировал и снимал видео. Очень рекомендую.
- ААнна28 октября 2025Очень рады, что выбрали Темура.
- ЕЕкатерина12 октября 2025Спасибо огромное Темуру, нам очень понравилось, отличное знание истории, грамотная речь, которую приятно слушать, комфортный автомобиль, что еще надо для прекрасного познавательного вечера. В Самарканде авто экскурсия представляется лучшим форматом, т. к. все достопримечательности разбросаны достаточно удаленно.
- ИИгорь8 октября 2025Хочется ещё раз сказать спасибо Темуру за прекрасную экскурсию по вечернему Самарканду! Было комфортно, очень интересно, насыщенно и в то
- ТТатьяна28 сентября 2025Прекрасный гид, приветливый, знающий историю, отличные фото делает.
Очень благодарны за вечернюю экскурсию
- ККристина10 мая 2025Экскурсия очень интересная, все понравилось
- ККсения7 мая 2025Темур - лучший наш гид за время путешествия по Узбекистану! Очень приятный собеседник, грамотная речь, доступная и захватывающая подача материала,
- ЛЛюбовь7 мая 2025Отличная экскурсия! Спасибо Тимуру.
Интересный и познавательный материал.
- ЕЕлена4 мая 2025Очень интересная и не утомительная экскурсия. Хотели начать знакомство с городом в вечернее время и не прогадали. Уже не жарко,
