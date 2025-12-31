Мои заказы

Экскурсии по воде в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Самарканде на русском языке, цены от $90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
3 часа
9 отзывов
Водная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 5 чел.
Самарканд - Рим Востока
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Самарканд - Рим Востока
Путешествие в сердце Средней Азии: от древних мавзолеев до уникальных мастерских. Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Сказка вечернего Самарканда
На машине
3 часа
-
25%
87 отзывов
Водная прогулка
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$126$167 за всё до 7 чел.
Мистические тайны Самарканда
5 часов
Водная прогулка
Мистические тайны Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 декабря 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Спасибо большое нашему гиду, Азамату. Все было на высшем уровне, и материал и подача. Экскурсия понравилась и взрослым и детям, легко понятно интересно. Снял для нас классные клипы и фото. Однозначно рекомендую!!!
  • К
    Ксения
    11 ноября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Было интересно, познавательно. Азамат прекрасный гид. Много нас красиво фотографировал и снимал видео. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    28 октября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Очень рады, что выбрали Темура.
  • Е
    Екатерина
    12 октября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Спасибо огромное Темуру, нам очень понравилось, отличное знание истории, грамотная речь, которую приятно слушать, комфортный автомобиль, что еще надо для прекрасного познавательного вечера. В Самарканде авто экскурсия представляется лучшим форматом, т. к. все достопримечательности разбросаны достаточно удаленно.
  • И
    Игорь
    8 октября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Хочется ещё раз сказать спасибо Темуру за прекрасную экскурсию по вечернему Самарканду! Было комфортно, очень интересно, насыщенно и в то
    же время не перегружено излишней исторической информацией, что важно для семей с детьми. Три с половиной часа пролетели как один миг! Однозначно рекомендую данную
    экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид, приветливый, знающий историю, отличные фото делает.
    Очень благодарны за вечернюю экскурсию
  • К
    Кристина
    10 мая 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Экскурсия очень интересная, все понравилось
  • К
    Ксения
    7 мая 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Темур - лучший наш гид за время путешествия по Узбекистану! Очень приятный собеседник, грамотная речь, доступная и захватывающая подача материала,
    харизма - мы влюбились в гида и в вечерний Самарканд!!!
    Темур учел все наши пожелания, и подарил нам незабываемые впечатления и новые знания об Узбекистане и Самарканде. А также подсказал лучшие локации для фото и помог нам сделать прекрасные кадры. Будем с удовольствием всем рекомендовать гида, а если приедем еще раз в Самарканд, то с радостью еще раз погуляем по городу с Темуром!

  • Л
    Любовь
    7 мая 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Отличная экскурсия! Спасибо Тимуру.
    Интересный и познавательный материал.
  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Очень интересная и не утомительная экскурсия. Хотели начать знакомство с городом в вечернее время и не прогадали. Уже не жарко,
    свет когда солнце садилось изумительный, а вечерняя подсветка придала дополнительный шарм и колорит и древнему и современному городу. Гид коротко и понятно ввел в основные вехи истории, большое спасибо за экскурсию! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка;
  2. Самарканд - Рим Востока;
  3. Сказка вечернего Самарканда;
  4. Мистические тайны Самарканда.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Самое главное;
  4. Мавзолей Гур-Эмир;
  5. Сиабский Базар;
  6. Мечеть Биби-Ханым;
  7. Медресе Улугбека;
  8. Некрополь Шахи Зинда;
  9. Медресе Шердор;
  10. Обсерватория Улугбека.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Самарканде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026