Индивидуальная
до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$206 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Самарканда в Таджикистан - к загадочному озеру Искандеркуль
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и живописных пейзажей на пути к загадочному озеру Искандеркуль. Уникальная природа и история ждут вас
Начало: По вашему адресу
«Окружают озеро одни из самых живописных и древних горных массивов Центральной Азии»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
от €306
€340 за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафт-Куль: 7 озер долины Шинг
Начало: Самарканд
«Маршрут медленно, но верно поднимается вверх, открывая потрясающие виды и выведя вас к кристально чистым водам Семи озер возле Маргузора»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$229.50
$255 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в семь бриллиантовых озер, Фанских гор
Откройте для себя удивительные Семь озёр в Фанских горах. Путешествие с гидом, комфортный транспорт и незабываемые виды
Начало: По договоренности с туристом
«Ваш путь начнётся с Нежигона — первого озера с насыщенно-бирюзовой водой, где можно окунуться в её тёплые глубины»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
$180
$200 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Из Самарканда: однодневная поездка в семь озер Тажикистана с обедом
Начало: Самарканд
«Каждое озеро выглядит по-разному в зависимости от положения солнца»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$118.80
$125 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
«Самое нижнее озеро — Мижгон, находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее — Хозорчашма, на отметке 2400 метров»
Расписание: Любое удобное время начала можете указать
Завтра в 05:30
22 янв в 05:30
$298 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда к озеру Искандаркуль и Фанской Ниагаре одним днем
Начало: Самарканд
«Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Начало: Ваш отель
«Вы сможете насладиться захватывающими видами на величественные Фанские горы, посетить озеро, знаменитое своим обилием змей, и найти послание от известного путешественника Алексея Федченко»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда едем к озеру Айдаркуль
Начало: Встретим вас в любом месте
«Мы отправимся к озеру Айдаркуль, ведь не только местные, но и туристы и туркомпании включают в программу это место для посещения»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер в Семь Озер - Жемчужина Фанских гор
Начало: Ваш отель
«Групповой трансфер из Самарканда к системе Семи озер в Таджикистане, расположенной в Фанских горах на высоте более 2000 метров»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
«Подкрепимся в уютной чайхане и двинемся через прекрасные пейзажи пустыни к юртовому лагерю и озеру Айдаркуль»
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в январе 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Озера" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2026 год по теме «Озера», 38 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март