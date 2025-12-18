Описание экскурсииНаше путешествие подарит вам возможность насладиться великолепными пейзажами, Зеравшанских гор, посетить маковые поля, в сезон цветения (Апрель-Май), посмотреть как цветут фруктовые деревья и попробовать в сезон сбора урожая (осень) разные фрукты, ягоды, виноград, познакомиться с укладом жителей горных деревень, и попробовать традиционный казан-кебаб. Важная информация: Важно знать: Цветение и первая зелень, появляется в горах с середины Марта. Маки цветут с Апреля по Май. Фруктовые деревья цветут весной с Марта по Апрель. Сбор черешни с месяца Май,остальные фрукты, бахчевые, виноград, конец лета и осень.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы и горные перевалы
- Сады
- Поля
Что включено
- Услуги гида на своем авто.
Что не входит в цену
- Питание/nВходные билеты на заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Ваш адрес в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно знать:
- Цветение и первая зелень, появляется в горах с середины Марта
- Маки цветут с Апреля по Май
- Фруктовые деревья цветут весной с Марта по Апрель
- Сбор черешни с месяца Май, остальные фрукты, бахчевые, виноград, конец лета и осень
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные пейзажи и магия восточной кухни: дегустация тандыр-кебаба
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни, проезжая на лошади через деревни и поля. Опытные инструкторы помогут вам освоиться в седле и насладиться поездкой
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$156 за человека