Индивидуальная
до 4 чел.
Горы, сады, кишлаки, и дегустация барашка запеченного в тандыре
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: Солнечные очки, головные уборы, берите с собой
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$195 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бойкий колоритный базар и медитация в саду тысячелетних чинар
Из Самарканда - в Ургут и Чор-Чинор
«Сад Чор-Чинор — особенное место, где растут вековые чинары, шумит святой родник и прячется маленькое медресе — в дупле огромного дерева»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$115
$135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся19 августа 2025От экскурсии остались в полном восторге! Виды ошеломляющие! Бесподобный барашек в тандыре! Огромное спасибо водителю-гиду за интересную экскурсию. Хочется отметить
- ООлеся12 марта 2024Причудливые камни, кишлак, ослик, барашек из тандыра- супер.
Винная дегустация- на любителя. Совсем «особенное» вино).
Фото супер.
Гид Джамшед полностью подстраивался под нас. Мы замерзли в горах. Маршрут пришлось сократить.
