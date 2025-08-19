Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Самарканде на русском языке, цены от $115, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Горы, сады, кишлаки, и дегустация барашка запеченного в тандыре
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: Солнечные очки, головные уборы, берите с собой
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$180 за всё до 4 чел.
Из Самарканда к горным перевалам, фруктовым садам, с дегустацией барашка
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Самарканд
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$195 за всё до 4 чел.
Бойкий колоритный базар и медитация в саду тысячелетних чинар
На машине
5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда - в Ургут и Чор-Чинор
«Сад Чор-Чинор — особенное место, где растут вековые чинары, шумит святой родник и прячется маленькое медресе — в дупле огромного дерева»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$115$135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    19 августа 2025
    Горы, сады, кишлаки, и дегустация барашка запеченного в тандыре
    От экскурсии остались в полном восторге! Виды ошеломляющие! Бесподобный барашек в тандыре! Огромное спасибо водителю-гиду за интересную экскурсию. Хочется отметить
    его профессионализм, знание местных достопримечательностей и обычаев, а также умение адаптироваться под интересы туристов. В общем и отдохнули, и устали, и наелись, и насладились красотами) От экскурсии остались в полном восторге. Спасибо за все полученные эмоции! Рекомендую от души!

  • О
    Олеся
    12 марта 2024
    Горы, сады, кишлаки, и дегустация барашка запеченного в тандыре
    Причудливые камни, кишлак, ослик, барашек из тандыра- супер.
    Винная дегустация- на любителя. Совсем «особенное» вино).
    Фото супер.
    Гид Джамшед полностью подстраивался под нас. Мы замерзли в горах. Маршрут пришлось сократить.

Сколько стоит экскурсия по Самарканду в ноябре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 195 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
