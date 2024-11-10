Винное путешествие пройдёт в одной из лучших семейных винотек Самарканда.
Вы узнаете историю погреба, попробуете разные вина, коньяк и чачу и полакомитесь фруктами, сырами и орехами.
Опытный сомелье погрузит вас в мир узбекских напитков и расскажет, в какой очерёдности нужно подавать вина и почему женщинам дегустация даётся лучше.
Вы узнаете историю погреба, попробуете разные вина, коньяк и чачу и полакомитесь фруктами, сырами и орехами.
Опытный сомелье погрузит вас в мир узбекских напитков и расскажет, в какой очерёдности нужно подавать вина и почему женщинам дегустация даётся лучше.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
В уютном винном подвале вы попробуете креплёные и сухие вина из разных сортов винограда, с заботой выращенного в предгорьях Памиро-Алайского хребта и долине реки Зарафшан.
В меню — белое, розовое и красное вина, два вида выдержанного коньяка и чача. В качестве закусок — ароматные сыры, маслины, восточные сухофрукты, орехи, крекеры и свежие фрукты.
А ещё вы узнаете:
- Почему белое вино подают до красного, молодое — до старого, а сухое — до сладкого
- Что писал в дневнике о Самарканде и Бухаре и местных винах путешественник Марко Поло
- Из каких стран были завезены в Узбекистан разные сорта винограда и каким из них местные виноделы гордятся больше всего
- Почему считается, что женщины подходят на роль дегустаторов вина больше, чем мужчины
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (на седанах, кроссоверах или минивэнах Chevrolet, Hyundai, Toyota), вино, закуски, вода, сопровождение гида, услуги сомелье
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гульрухсор, профессиональный гид, уже больше 7 лет организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!Задать вопрос
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