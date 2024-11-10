Винное путешествие пройдёт в одной из лучших семейных винотек Самарканда. Вы узнаете историю погреба, попробуете разные вина, коньяк и чачу и полакомитесь фруктами, сырами и орехами. Опытный сомелье погрузит вас в мир узбекских напитков и расскажет, в какой очерёдности нужно подавать вина и почему женщинам дегустация даётся лучше.

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Гулрухсор Ваш представитель в Самарканде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

В уютном винном подвале вы попробуете креплёные и сухие вина из разных сортов винограда, с заботой выращенного в предгорьях Памиро-Алайского хребта и долине реки Зарафшан.

В меню — белое, розовое и красное вина, два вида выдержанного коньяка и чача. В качестве закусок — ароматные сыры, маслины, восточные сухофрукты, орехи, крекеры и свежие фрукты.

А ещё вы узнаете:

Почему белое вино подают до красного, молодое — до старого, а сухое — до сладкого

Что писал в дневнике о Самарканде и Бухаре и местных винах путешественник Марко Поло

Из каких стран были завезены в Узбекистан разные сорта винограда и каким из них местные виноделы гордятся больше всего

Почему считается, что женщины подходят на роль дегустаторов вина больше, чем мужчины

Организационные детали