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- великолепно. Теплота и характер лошади - хороший и интересный опыт! Советуем. Муж под впечатлением, хотя и не все у него прям получалось, лошадка с характером была. Но он без претензий, так даже прикольнее. Я с Волгой (имя коня) была на одной волне, слушался и не капризничал.