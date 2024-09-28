В окрестностях Самарканда, в урочище Агалык, вас ждёт увлекательная конная прогулка.
Вы проедете через аутентичные узбекские деревни, увидите хлопковые и зерновые поля, виноградники и сады.
Опытные инструкторы помогут вам почувствовать себя уверенно в седле, даже если вы никогда не ездили верхом. Прогулка подходит для путешественников с любым уровнем подготовки, включая детей от 8 лет. В стоимость включены трансфер, инструктаж и сопровождение
Вы проедете через аутентичные узбекские деревни, увидите хлопковые и зерновые поля, виноградники и сады.
Опытные инструкторы помогут вам почувствовать себя уверенно в седле, даже если вы никогда не ездили верхом. Прогулка подходит для путешественников с любым уровнем подготовки, включая детей от 8 лет. В стоимость включены трансфер, инструктаж и сопровождение
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в отеле или указанном месте в Самарканде и доставим на комфортабельном транспорте в окрестности города, где начнётся конная прогулка
- На месте вас встретит профессиональный инструктор. Он проведёт краткий инструктаж по технике безопасности и объяснит основы управления лошадью. Если у вас нет опыта верховой езды, не беспокойтесь — сопровождающий поможет вам освоиться
- Маршрут пройдёт через живописные сельские пейзажи — вы полюбуетесь видами и посмотрите, как живут в аутентичных узбекских деревнях
- После прогулки мы доставим вас обратно в Самарканд
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам с любым уровнем подготовки. К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Самарканда и обратно, конная прогулка, инструктаж и полное сопровождение инструктора
- Транспорт: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Captiva, Chevrolet Malibu или Honda Grand Starex
- Прогулка может начинаться в 10:00 или 17:00 — сообщите удобное время гиду в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 846 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
j
jerzy90@googlemail.com
28 сен 2024
Хорошо провели время, начиная от водителя до инструктора,всё приветливые люди. Сопровождающий внимательный работник, всё объяснит. В целом всё было интересно.
Е
Елена
27 сен 2024
Отличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать с юбками и платьями. Экскурсия хорошо демонстрирует, как мы далеки от природы. Для переключения мозга
Ю
Юлия
26 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогают во время прогулки. Лошади ухоженные и спокойные. Рекомендую
Входит в следующие категории Самарканда
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