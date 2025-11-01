Натан Очень хорошая экскурсия, много ценной информации, рекомендуем!

Е Елена Спасибо большое за полученные знания и эмоции. Очень понравилось.

Рекомендую

К Ксения Очень понравилась экскурсия. Гид очень много знает - и истории, и преданий - и интересно рассказывает. Машина комфортная, виды великолепные, с погодой очень повезло. Рекомендую очень

Э Эмма Я отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человек наилучший гид, с ним вы будете очень довольны! Покажет и расскажет все о Самарканде

Человек прекрасный,побывая с ним целый день вы будете в прекрасном настроении,рекомендую его всем кто собирается ехать на отдых в Самарканд,не пожалеете проведете свое время как нельзя лучше

Инна Всё понравилось, гида рекомендую, все было интересно, особенно впечатлили горы!!! Город Шахрисабс тоже советую посетить

Г Галина Хорошая экскурсия, красивые места - люблю взгляд с горы. Очень хороший гид, грамотная и богатая речь, очень много информации, и вся интересная. Шахрисабз - город Тимура, красивое и атмосферное место. Так что, все прекрасно.

Марина Экскурсия в древний город Шахрисабз оказалась очень интересной и познавательной. Муксин очень знающий и эрудированный гид. Мы много узнали от него про династию Тимуридов, обычаи и нравы того времени. Отдельно хочется отметить великолепные виды в горах и на перевале Тахтакарач. На обратном пути поднялись по серпантину к горному водохранилищу, откуда открывалась прекрасная панорама. Большое спасибо Муксину за чудесно проведенный день.

Н Николай Поездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающий во рту ягненок из тандыра и прекрасный вид из окна ресторана. Спасибо нашему гиду, который поделился с нами частичкой Узбекистана прошлого и настоящего.

Муксин не просто рассказывал, он увлекал. Каждая история, каждый читать дальше факт подавались в доступной и интересной форме, и чувствовалось, что за этим стоят глубокие знания и искренняя любовь к своему делу. Он не только показал нам красоты Узбекистана, но и сумел передать свою любовь к этой земле, её истории и культуре.



Большое спасибо за ваш труд, за вашу энергию и за то, что вы настоящий профессионал и истинный патриот своей родины. Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в мир Узбекистана, и во многом благодаря вам! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муксину за прекрасную экскурсию! Его профессионализм, обаяние и внимание к деталям сделали этот день по-настоящему незабываемым.Муксин не просто рассказывал, он увлекал. Каждая история, каждый

А Анастасия Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!

М Мари Мы очень благодарны за содержательную и увлекательную экскурсию! Экскурсовод прекрасно владеет информацией, уделяя внимание каждому участнику группы. Получили огромное удовольствие от познавательного рассказа и узнали много нового. Рекомендуем!

Даниил читать дальше сопровождали потрясающие виды на горные пейзажи, которые сменялись один за другим, словно страницы сказочной книги. Мы не упустили ни одной возможности сделать захватывающие фотографии.



Шахрисабз встретил нас величественными памятниками истории. Руины дворца Ак-Сарай поразили своими масштабами и мощью, а мавзолей Джахонгира наполнил атмосферу древним величием. Наш гид Роман оказался настоящим мастером своего дела – его увлекательные рассказы переносили нас в эпоху великих правителей, и город оживал на наших глазах.



А дегустация тандыра на перевале Тахтакорача – это было нечто! Мы наслаждались хрустящей корочкой, ароматом свежей выпечки и специями, сидя в уютной чайхане с видом на величественные горы. Этот вкус останется с нами надолго.



Но самое тёплое впечатление оставило село Мираки. Уютные улочки, гостеприимные жители и атмосфера подлинной восточной сказки – мы словно попали в другой мир. Нам показали традиционные ремёсла, мы увидели, как создаются изделия ручной работы, и узнали много интересного о местных обычаях.



Спасибо Роману за потрясающую экскурсию, заботу и искреннюю любовь к своему делу! Эта поездка подарила нам не только невероятные виды и гастрономические впечатления, но и частичку культуры и души Узбекистана. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернёмся снова! 🎉 Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас

Дмитрий Экскурсия была потрясающей! Гид — настоящий профессионал: эрудированный, увлекательный рассказчик с отличным чувством юмора.

Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами: горные вершины, зелёные долины и захватывающие виды, которые невозможно не запечатлеть.

Шахрисабз покорил своим величием и историческим наследием.

Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления и новые знания!

T Timofei Просто сногсшибательная экскурсия! 🤩 Особенно интересна для тех, кто увлекается историей во всех её деталях и противоречиях. Мария (Машхура) знает невероятно много и может ответить практически на любой вопрос по теме!