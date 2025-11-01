Путешествие начинается с перевала Тахтакарача, который соединяет Самарканд и Шахрисабз.
Этот маршрут позволяет увидеть величественные памятники эпохи Тамерлана, включая руины Ак-Сарай и мавзолей Джахонгира.
Посещение горного села Мираки подарит возможность познакомиться с традициями местных жителей и насладиться природными пейзажами. Включены комфортные переезды и остановки для отдыха и фото
Этот маршрут позволяет увидеть величественные памятники эпохи Тамерлана, включая руины Ак-Сарай и мавзолей Джахонгира.
Посещение горного села Мираки подарит возможность познакомиться с традициями местных жителей и насладиться природными пейзажами. Включены комфортные переезды и остановки для отдыха и фото
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды перевала Тахтакарача
- 🏛️ Исторические памятники Шахрисабза
- 🏞️ Живописные горы Мираки
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🍽️ Местная кухня и традиции
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Перевал Тахтакарача
- Ак-Сарай
- Мавзолей Джахонгира
- Комплекс Дорут-Тиловат
Описание экскурсии
Это будет не просто поездка, а настоящее погружение в богатую историю и культуру Узбекистана. Вы проследуете по маршруту, который соединяет три ключевых точки: захватывающий перевал Тахтакарача, исторический город Шахрисабз и живописные горы Мираки. И всего за один день сможете:
- Узнать о правлении Тамерлана и увидеть величественные памятники его эпохи
- Проехать через знаменитый перевал Тахтакарача, наслаждаясь захватывающими пейзажами
- Посетить горное село, чтобы ощутить атмосферу жизни среди природы и узнать о традициях местных жителей
Самые яркие достопримечательности по пути:
- Захватывающий горный перевал Тахтакарача с панорамными видами
- Исторический центр города Шахрисабз
- Ак-Сарай (Белый дворец) — величественные руины дворца Тамерлана
- Мавзолей Джахонгира — место покоя старшего сына Тамерлана
- Комплекс Дорут-Тиловат — религиозный ансамбль, который познакомит с духовной жизнью региона
- Горное село Мираки — уникальное место среди живописных гор, где вы увидите традиционные кишлаки и пообедаете в кафе, чтобы познакомиться с местным укладом жизни
Организационные детали
Транспорт и уровень комфорта
- Для путешественников до 3 человек — седаны комфорт-класса (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Epica Ласетти)
- Для группы от 4 до 5 человек — кроссоверы комфорт-класса (Chevrolet Captiva, Orlando)
- Для группы от 5 до 7 человек — минивэны комфорт-класса (Hyundai Starex, KIA Carnival)
- Все транспортные средства оборудованы кондиционером и достаточно просторны для комфортного путешествия
Продолжительность и особенности маршрута
- Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км
- Во время поездки будут предусмотрены остановки для отдыха и фото на самых живописных точках
Дополнительные расходы
- Обед в одном из кафе на перевале — от $7 до $12 за чел., в зависимости от ваших пожеланий
- Входные билеты в достопримечательности Шахриcабза — от $5 до $7 за чел.
ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$152
|Дети до 7 лет
|$133
|Пенсионеры
|$133
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Натан
2 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, много ценной информации, рекомендуем!
Е
Елена
22 окт 2025
Спасибо большое за полученные знания и эмоции. Очень понравилось.
Рекомендую
Рекомендую
К
Ксения
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид очень много знает - и истории, и преданий - и интересно рассказывает. Машина комфортная, виды великолепные, с погодой очень повезло. Рекомендую очень
Э
Эмма
8 сен 2025
Я отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человек наилучший гид, с ним вы будете очень довольны! Покажет и расскажет все о Самарканде
Человек прекрасный,побывая с ним целый день вы будете в прекрасном настроении,рекомендую его всем кто собирается ехать на отдых в Самарканд,не пожалеете проведете свое время как нельзя лучше
Человек прекрасный,побывая с ним целый день вы будете в прекрасном настроении,рекомендую его всем кто собирается ехать на отдых в Самарканд,не пожалеете проведете свое время как нельзя лучше
Инна
7 авг 2025
Всё понравилось, гида рекомендую, все было интересно, особенно впечатлили горы!!! Город Шахрисабс тоже советую посетить
Г
Галина
24 апр 2025
Хорошая экскурсия, красивые места - люблю взгляд с горы. Очень хороший гид, грамотная и богатая речь, очень много информации, и вся интересная. Шахрисабз - город Тимура, красивое и атмосферное место. Так что, все прекрасно.
Марина
20 апр 2025
Экскурсия в древний город Шахрисабз оказалась очень интересной и познавательной. Муксин очень знающий и эрудированный гид. Мы много узнали от него про династию Тимуридов, обычаи и нравы того времени. Отдельно хочется отметить великолепные виды в горах и на перевале Тахтакарач. На обратном пути поднялись по серпантину к горному водохранилищу, откуда открывалась прекрасная панорама. Большое спасибо Муксину за чудесно проведенный день.
Н
Николай
22 мар 2025
Поездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающий во рту ягненок из тандыра и прекрасный вид из окна ресторана. Спасибо нашему гиду, который поделился с нами частичкой Узбекистана прошлого и настоящего.
Д
Дарья
19 мар 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муксину за прекрасную экскурсию! Его профессионализм, обаяние и внимание к деталям сделали этот день по-настоящему незабываемым.
Муксин не просто рассказывал, он увлекал. Каждая история, каждый
Муксин не просто рассказывал, он увлекал. Каждая история, каждый
А
Анастасия
8 мар 2025
Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!
М
Мари
13 фев 2025
Мы очень благодарны за содержательную и увлекательную экскурсию! Экскурсовод прекрасно владеет информацией, уделяя внимание каждому участнику группы. Получили огромное удовольствие от познавательного рассказа и узнали много нового. Рекомендуем!
Даниил
12 фев 2025
Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас
Дмитрий
4 фев 2025
Экскурсия была потрясающей! Гид — настоящий профессионал: эрудированный, увлекательный рассказчик с отличным чувством юмора.
Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами: горные вершины, зелёные долины и захватывающие виды, которые невозможно не запечатлеть.
Шахрисабз покорил своим величием и историческим наследием.
Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления и новые знания!
Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами: горные вершины, зелёные долины и захватывающие виды, которые невозможно не запечатлеть.
Шахрисабз покорил своим величием и историческим наследием.
Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления и новые знания!
T
Timofei
30 янв 2025
Просто сногсшибательная экскурсия! 🤩 Особенно интересна для тех, кто увлекается историей во всех её деталях и противоречиях. Мария (Машхура) знает невероятно много и может ответить практически на любой вопрос по теме!
Т
Тамара
12 янв 2025
6 января посетила экскурсию из Самарканда в Мираки и Шахрисабз, и это было просто потрясающе! Мираки впечатлил своей красотой и атмосферой, а Шахрисабз своей историей и памятниками просто заворожил. Гид
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Групповая
В узбекские горы - из Самарканда
Путешествие в горы Самарканда откроет вам удивительные природные ландшафты и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$71 за человека
-
5%
Индивидуальная
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
12 ноя в 07:30
13 ноя в 07:00
от $78
$82 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160 за всё до 4 чел.