Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки

Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Путешествие начинается с перевала Тахтакарача, который соединяет Самарканд и Шахрисабз.

Этот маршрут позволяет увидеть величественные памятники эпохи Тамерлана, включая руины Ак-Сарай и мавзолей Джахонгира.

Посещение горного села Мираки подарит возможность познакомиться с традициями местных жителей и насладиться природными пейзажами. Включены комфортные переезды и остановки для отдыха и фото
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды перевала Тахтакарача
  • 🏛️ Исторические памятники Шахрисабза
  • 🏞️ Живописные горы Мираки
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🍽️ Местная кухня и традиции
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки© Муксин
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки© Муксин
Что можно увидеть

  • Перевал Тахтакарача
  • Ак-Сарай
  • Мавзолей Джахонгира
  • Комплекс Дорут-Тиловат

Описание экскурсии

Это будет не просто поездка, а настоящее погружение в богатую историю и культуру Узбекистана. Вы проследуете по маршруту, который соединяет три ключевых точки: захватывающий перевал Тахтакарача, исторический город Шахрисабз и живописные горы Мираки. И всего за один день сможете:

  • Узнать о правлении Тамерлана и увидеть величественные памятники его эпохи
  • Проехать через знаменитый перевал Тахтакарача, наслаждаясь захватывающими пейзажами
  • Посетить горное село, чтобы ощутить атмосферу жизни среди природы и узнать о традициях местных жителей

Самые яркие достопримечательности по пути:

  • Захватывающий горный перевал Тахтакарача с панорамными видами
  • Исторический центр города Шахрисабз
  • Ак-Сарай (Белый дворец) — величественные руины дворца Тамерлана
  • Мавзолей Джахонгира — место покоя старшего сына Тамерлана
  • Комплекс Дорут-Тиловат — религиозный ансамбль, который познакомит с духовной жизнью региона
  • Горное село Мираки — уникальное место среди живописных гор, где вы увидите традиционные кишлаки и пообедаете в кафе, чтобы познакомиться с местным укладом жизни

Организационные детали

Транспорт и уровень комфорта

  • Для путешественников до 3 человек — седаны комфорт-класса (Chevrolet Cobalt, Lacetti, Epica Ласетти)
  • Для группы от 4 до 5 человек — кроссоверы комфорт-класса (Chevrolet Captiva, Orlando)
  • Для группы от 5 до 7 человек — минивэны комфорт-класса (Hyundai Starex, KIA Carnival)
  • Все транспортные средства оборудованы кондиционером и достаточно просторны для комфортного путешествия

Продолжительность и особенности маршрута

  • Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км
  • Во время поездки будут предусмотрены остановки для отдыха и фото на самых живописных точках

Дополнительные расходы

  • Обед в одном из кафе на перевале — от $7 до $12 за чел., в зависимости от ваших пожеланий
  • Входные билеты в достопримечательности Шахриcабза — от $5 до $7 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Натан
Натан
2 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия, много ценной информации, рекомендуем!
Е
Елена
22 окт 2025
Спасибо большое за полученные знания и эмоции. Очень понравилось.
Рекомендую
К
Ксения
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид очень много знает - и истории, и преданий - и интересно рассказывает. Машина комфортная, виды великолепные, с погодой очень повезло. Рекомендую очень
Э
Эмма
8 сен 2025
Я отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человек наилучший гид, с ним вы будете очень довольны! Покажет и расскажет все о Самарканде
Человек прекрасный,побывая с ним целый день вы будете в прекрасном настроении,рекомендую его всем кто собирается ехать на отдых в Самарканд,не пожалеете проведете свое время как нельзя лучше
Я отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человекЯ отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человекЯ отдыхала в Самарканде и хочу остановиться и сказать пару слов о нашем гиде. Прекрасный человек
Инна
Инна
7 авг 2025
Всё понравилось, гида рекомендую, все было интересно, особенно впечатлили горы!!! Город Шахрисабс тоже советую посетить
Г
Галина
24 апр 2025
Хорошая экскурсия, красивые места - люблю взгляд с горы. Очень хороший гид, грамотная и богатая речь, очень много информации, и вся интересная. Шахрисабз - город Тимура, красивое и атмосферное место. Так что, все прекрасно.
Марина
Марина
20 апр 2025
Экскурсия в древний город Шахрисабз оказалась очень интересной и познавательной. Муксин очень знающий и эрудированный гид. Мы много узнали от него про династию Тимуридов, обычаи и нравы того времени. Отдельно хочется отметить великолепные виды в горах и на перевале Тахтакарач. На обратном пути поднялись по серпантину к горному водохранилищу, откуда открывалась прекрасная панорама. Большое спасибо Муксину за чудесно проведенный день.
Н
Николай
22 мар 2025
Поездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающий во рту ягненок из тандыра и прекрасный вид из окна ресторана. Спасибо нашему гиду, который поделился с нами частичкой Узбекистана прошлого и настоящего.
Поездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающийПоездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающийПоездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающийПоездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающийПоездка очень понравилась, отличные виды горных массивов, огромный портал дворца Тимура, а в конце поездки тающий
Д
Дарья
19 мар 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муксину за прекрасную экскурсию! Его профессионализм, обаяние и внимание к деталям сделали этот день по-настоящему незабываемым.

Муксин не просто рассказывал, он увлекал. Каждая история, каждый
факт подавались в доступной и интересной форме, и чувствовалось, что за этим стоят глубокие знания и искренняя любовь к своему делу. Он не только показал нам красоты Узбекистана, но и сумел передать свою любовь к этой земле, её истории и культуре.

Большое спасибо за ваш труд, за вашу энергию и за то, что вы настоящий профессионал и истинный патриот своей родины. Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в мир Узбекистана, и во многом благодаря вам!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Муксину за прекрасную экскурсию! Его профессионализм, обаяние и внимание к
А
Анастасия
8 мар 2025
Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!
Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!Отличная экскурсия! Муксин интересно рассказал о Тимуре, истории мест и жизни сейчас. Очень красивые виды!
М
Мари
13 фев 2025
Мы очень благодарны за содержательную и увлекательную экскурсию! Экскурсовод прекрасно владеет информацией, уделяя внимание каждому участнику группы. Получили огромное удовольствие от познавательного рассказа и узнали много нового. Рекомендуем!
Даниил
Даниил
12 фев 2025
Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас
сопровождали потрясающие виды на горные пейзажи, которые сменялись один за другим, словно страницы сказочной книги. Мы не упустили ни одной возможности сделать захватывающие фотографии.

Шахрисабз встретил нас величественными памятниками истории. Руины дворца Ак-Сарай поразили своими масштабами и мощью, а мавзолей Джахонгира наполнил атмосферу древним величием. Наш гид Роман оказался настоящим мастером своего дела – его увлекательные рассказы переносили нас в эпоху великих правителей, и город оживал на наших глазах.

А дегустация тандыра на перевале Тахтакорача – это было нечто! Мы наслаждались хрустящей корочкой, ароматом свежей выпечки и специями, сидя в уютной чайхане с видом на величественные горы. Этот вкус останется с нами надолго.

Но самое тёплое впечатление оставило село Мираки. Уютные улочки, гостеприимные жители и атмосфера подлинной восточной сказки – мы словно попали в другой мир. Нам показали традиционные ремёсла, мы увидели, как создаются изделия ручной работы, и узнали много интересного о местных обычаях.

Спасибо Роману за потрясающую экскурсию, заботу и искреннюю любовь к своему делу! Эта поездка подарила нам не только невероятные виды и гастрономические впечатления, но и частичку культуры и души Узбекистана. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернёмся снова! 🎉

Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое селоЭта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое селоЭта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село
Дмитрий
Дмитрий
4 фев 2025
Экскурсия была потрясающей! Гид — настоящий профессионал: эрудированный, увлекательный рассказчик с отличным чувством юмора.
Дорога через перевал Тахтакорача впечатлила потрясающими пейзажами: горные вершины, зелёные долины и захватывающие виды, которые невозможно не запечатлеть.
Шахрисабз покорил своим величием и историческим наследием.
Время пролетело незаметно, оставив яркие впечатления и новые знания!
T
Timofei
30 янв 2025
Просто сногсшибательная экскурсия! 🤩 Особенно интересна для тех, кто увлекается историей во всех её деталях и противоречиях. Мария (Машхура) знает невероятно много и может ответить практически на любой вопрос по теме!
Просто сногсшибательная экскурсия! 🤩 Особенно интересна для тех, кто увлекается историей во всех её деталях иПросто сногсшибательная экскурсия! 🤩 Особенно интересна для тех, кто увлекается историей во всех её деталях и
Т
Тамара
12 янв 2025
6 января посетила экскурсию из Самарканда в Мираки и Шахрисабз, и это было просто потрясающе! Мираки впечатлил своей красотой и атмосферой, а Шахрисабз своей историей и памятниками просто заворожил. Гид
Мухсин был невероятно увлечённый и знающий, он рассказал много интересных фактов и смог передать дух этих мест. Экскурсия прошла очень комфортно, в хорошей компании и с интересной информацией. Настоятельно рекомендую, если хотите почувствовать настоящую атмосферу Узбекистана! 😊

6 января посетила экскурсию из Самарканда в Мираки и Шахрисабз, и это было просто потрясающе! Мираки6 января посетила экскурсию из Самарканда в Мираки и Шахрисабз, и это было просто потрясающе! Мираки

