Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе идиллическое путешествие всего в 40 километрах от Самарканда, где вас ждет не только встреча с весенними тюльпанами, но и знакомство с уникальными традициями и культурой деревни под Ургутом.Вас

ожидает прогулка по цветущим полям, восхождение на Зеравшанские горы и знакомство с повседневной жизнью местных жителей. В кульминации путешествия - дегустация национального блюда казан-кебаб в гостеприимной атмосфере. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Узбекистан

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия проводится круглый год, но тюльпаны можно увидеть только с 20 апреля по 15 мая.

Что вас ожидает

Дорогой живописною

Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А мы расскажем об этом прекрасном крае.

Как живут в деревнях Узбекистана

В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана.

Весна в горах

Затем мы отправимся к тюльпановому полю у подножия горы. Тюльпаны растут не так плотно, как маки, но, в любом случае, цветы в горах станут одним из самых ярких и свежих впечатлений от поездки в Узбекистан! А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.

Организационные детали