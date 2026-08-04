Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Представьте себе идиллическое путешествие всего в 40 километрах от Самарканда, где вас ждет не только встреча с весенними тюльпанами, но и знакомство с уникальными традициями и культурой деревни под Ургутом.
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ожидает прогулка по цветущим полям, восхождение на Зеравшанские горы и знакомство с повседневной жизнью местных жителей. В кульминации путешествия - дегустация национального блюда казан-кебаб в гостеприимной атмосфере. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Узбекистан
Обратите внимание: экскурсия проводится круглый год, но тюльпаны можно увидеть только с 20 апреля по 15 мая.
Что вас ожидает
Дорогой живописною
Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А мы расскажем об этом прекрасном крае.
Как живут в деревнях Узбекистана
В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана.
Весна в горах
Затем мы отправимся к тюльпановому полю у подножия горы. Тюльпаны растут не так плотно, как маки, но, в любом случае, цветы в горах станут одним из самых ярких и свежих впечатлений от поездки в Узбекистан! А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.
Организационные детали
Экскурсия предназначена для любителей гор, подготовленных для трудных переходов. Мы рекомендуем её людям в хорошей физической форме.
Мы встречаемся в 08.00, расстояние до села около 40 км. В селе мы пешком поднимемся к цветущим полям.
Для экскурсии выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4885 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканде. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Марина
Это приключение - наверное лучшее, что случилось этой весной. Горы в цвету - что-то невероятное. Цветение маков не застали, но они и не были целью прогулки. Мой двенадцатилетний сын остался читать дальшеуменьшить
в полном восторге и от гор, и от обеда, и, конечно же, от ослика, вместе с котором преодолел головокружительные спуски и подъемы. Благодаря нашей девушке-гиду Баршиной узнали много о традициях. спасибо Вам! пусть все у Вас сложится, как Вы мечтаете.
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Вероника
Описание и фотографии этой экскурсии стали для нас с подругой мотивацией отправиться в мини-путешествие в Самарканд, и мы ни разу не пожалели! Прогулка прошла отлично: часть пути мы преодолели пешком читать дальшеуменьшить
и на осликах, затем поднялись на гору к местному стаду овец, а потом дошли до водопада. Виды потрясающие! После этого вернулись к небольшому домику в горах, где у нас был пикник. Очень хотим поблагодарить наших сопровождающих за то, что помогали преодолевать сложные участки дороги и приготовили вкусный обед! И особенная благодарность Ёдгору! Он показал нам самые красивые виды, рассказал про местные обычаи и всегда был готов прийти на помощь (мне, как человеку, который немного боится высоты, Ёдгор очень помог). Очень рекомендуем данную прогулку!! Но будьте готовы, что местами она может быть сложновата для людей, не занимающихся физическими активностями.
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Ч
Чередниченко
Очень душевная вылазка в горы - оптимально для городских жителей) действительно дружелюбные и интересно рассказывающие, но при этом ненавзчивые сопровождающие готовые ответить на все вопросы! За время прогулки (требующей среднюю физ читать дальшеуменьшить
подготовку), помимо гор вы увидите коз, коров и сможете прокатиться на ослике. -Сначала вас отвезут на машине от Самарканда до Гус (примерно 1час), там будет вкусный чай и перекус Самсой. -еще 10 минут на машине до горной части, где начинается пешая часть. -затем примерно 1,5 часа пешком по живописным видам до зоны пикника. (По пути несколько раз надо переходить через речку - либо прыгая по камням, либо по трубе, либо на ослике) -в зоне пикника можно перевести дух и при желании подняться со соседний холм (несмотря на крутой подъём рекомендую сходить, помимо макового поля носящего сезонный характер, оттуда открываются очень классные виды) -подъем на холм и спуск еще примерно 1,5часа -далее вкусный обед (салат,мясо с картошкой и чай) -и затем путь назад аналогичный прибытию. Нам очень понравилось - горы красивые, компания хорошая и как итог душевное спокойствие обеспечено)
+2
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Е
Екатерина
поездка у нас была спонтанная, прилетели в Ташкент и искали где переночевать в Самарканде следующей ночью, экскурсию только заранее забронировали, а вот на счет жилья понадеялись на русский авось. в читать дальшеуменьшить
итоге организатор предложил переночевать прямо в горах, у местных. за небольшую плату получили полное погружение в быт. спали на курпачах и подушках, шитых золотом… просыпались под крики петухов и ослов))) умывались в горной реке, завтракали за дастарханом, устройство туалета - новинка для меня 🙃вдохнули полной грудью колорит кишлака и отправились на горную прогулку. мы торопились увидеть город, поэтому до водопада не дошли. Но нам есть что вспомнить: пешком/на осликах по тропкам вверх-вниз, по трубам над горными речками, отдых под деревьями и обед с пылу с жару! а эти овечки и облака 🩷большое спасибо Ёдгору, он очень добрый и старательный гид. мы просили букет для именинницы, нам организовали очень яркий и красивый 💐 спасибо!!! маленькое дополнение: мы были бы рады сладостям к чаю, поэтому всем кто читает этот отзыв - рекомендую попросить 😁 после прогулки по горам будет самое то 😉и купите на рынках местные чапаны (типа фуфайки цветной) - смотрите как колоритно на фото получается)
+1
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М
Марина
Хотела бы всем порекомендовать поехать на прогулку в горы с Йодгором! Отличная возможность немного отвлечься от городских красот и полюбоваться прекрасными горами. В начале апреля все ярко зеленое, цветет миндаль. Мы посмотрели на необычные цветы, которых не видели раньше и даже нашли иглы дикобраза! Йодгор прекрасный попутчик: галантный, внимательный, остроумный) А ослик Алик вообще покорил наше сердце) Отличный день, который надолго еще запомнится. Спасибо!
+2
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Юлиана
Очень рада, что взяла экскурсию в горы. Нашими гидами были Йодгор и Шукурулла. Мне было интересно все, наш маршрут начинался с кишлака, где живут 120 семей. По пути мы заехали читать дальшеуменьшить
на базар, перекусили в «Самсушной». По пути Йодгор рассказывал о местных традициях, о жизни, работе, семье. И я распрашивала обо всем, что казалось моим глазам интересным из окна машины. Он очень интересный собеседник, честный и справедливый. Шукурулла очень добрый и прекрасно готовит. Это был самый вкусный обед в горах! С нами был ослик Алик, который помогал в переходах через горный ручей, и нес наши продукты для обеда. Я очень рада, что у местных ребят есть возможность работать, Шукурулла родом из этого кишлака, вырос здесь. И здорово, что развиваются, учатся и делают свою работу с душой и заботой об этом месте. Пусть будут здоровы их семьи, успехов и процветания в работе! Ведь работа с людьми - она очень сложная, много нюансов.