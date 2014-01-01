Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

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Тюльпаны и горы Самарканда

Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей

Шодиер
Шодиер – Гид из Самарканда
40 километров от Самарканда — и мы окажемся в деревне под Ургутом, граничащей с Таджикистаном.

Вы прогуляетесь 👣 по весенним полям и сделаете красочные снимки тюльпанов, полюбуетесь ландшафтом Зеравшанских гор ⛰️.

Житель деревни познакомит вас с местными красотами, ремеслами и повседневным укладом селения, а после мы пообедаем свежеприготовленным казан-кебабом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €100 за экскурсию

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Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проводится с 20 апреля по 15 мая.

Что вас ожидает

Дорогой живописною
Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А я расскажу о флоре и фауне этого края.

Как живут в деревнях Узбекистана
В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана.

Весна в горах
Затем мы отправимся к тюльпановому полю у подножия горы ⛰️. Тюльпаны растут не так плотно, как маки, но, в любом случае, цветы в горах станут одним из самых ярких и свежих впечатлений от поездки в Узбекистан! А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.

Организационные детали

Встречаемся у вашей гостиницы, выезд в 08. 00, путь до села занимает около 40 км. В селе пересядем на другой автомобиль и поднимемся к цветущим полям. Для экскурсии 🧭 выбирайте удобную обувь и будьте готовы к горным прогулкам.

Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда
Тюльпаны и горы Самарканда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Шодиер
Шодиер
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже семь лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. С радостью поделюсь этой любовью и знаниями с вами.
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Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

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