Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проводится с 20 апреля по 15 мая.

Что вас ожидает

Дорогой живописною

Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А я расскажу о флоре и фауне этого края.

Как живут в деревнях Узбекистана

В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана.

Весна в горах

Затем мы отправимся к тюльпановому полю у подножия горы ⛰️. Тюльпаны растут не так плотно, как маки, но, в любом случае, цветы в горах станут одним из самых ярких и свежих впечатлений от поездки в Узбекистан! А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.

Организационные детали

Встречаемся у вашей гостиницы, выезд в 08. 00, путь до села занимает около 40 км. В селе пересядем на другой автомобиль и поднимемся к цветущим полям. Для экскурсии 🧭 выбирайте удобную обувь и будьте готовы к горным прогулкам.