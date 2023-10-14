Ночная экскурсия по ансамблу Регистан

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на экскурсию, чтобы увидеть Центральную площадь Самарканда. Вы увидите Медресе Улугбек, Медресе Шердор, Медресе Тилло-кори. В стоимость экскурсии входят услуги гида, входные билеты нужно оплачивать дополнительно.
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Медресе Улугбек
  • Медресе Шердор
  • Медресе Тилло-кори
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Центральную площадь Самарканда украшает три медресе:

  • Медресе Улугбек – первое здание построенный на площади учёным тимуридом в начале 15 века.
  • Медресе Шердор – где украшает символ Самарканда тигр. Построенный в начале 17 века и повторения медресе Улугбека.
  • Медресе и мечет Тилля кари – последняя украшения ансамбля, который построен конце 17 века.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по комплексу
Что не входит
  • Входные билеты 5$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смотровая площадка Регистана
Завершение: Ансамбль Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вечерние
Ночные

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