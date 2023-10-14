Приглашаю вас на экскурсию, чтобы увидеть Центральную площадь Самарканда. Вы увидите Медресе Улугбек, Медресе Шердор, Медресе Тилло-кори. В стоимость экскурсии входят услуги гида, входные билеты нужно оплачивать дополнительно.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Медресе Улугбек
- Медресе Шердор
- Медресе Тилло-кори
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Центральную площадь Самарканда украшает три медресе:
- Медресе Улугбек – первое здание построенный на площади учёным тимуридом в начале 15 века.
- Медресе Шердор – где украшает символ Самарканда тигр. Построенный в начале 17 века и повторения медресе Улугбека.
- Медресе и мечет Тилля кари – последняя украшения ансамбля, который построен конце 17 века.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по комплексу
- Что не входит
- Входные билеты 5$ с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Смотровая площадка РегистанаЗавершение: Ансамбль Регистан
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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