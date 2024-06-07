1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
68€48 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€99 за всё до 20 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
55€39 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100€95 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июня 2024Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
- ААркадий7 июня 2024Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
- ММарина6 июня 2024Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
- ЕЕлена6 июня 2024Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта. Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво. Шохрух помог осуществить это
- ЮЮлия5 июня 2024Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ИИрина5 июня 2024Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени
- ММария5 июня 2024Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
- ЗЗиннят5 июня 2024Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
- ААлександр4 июня 2024Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
- ННаталья3 июня 2024Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Медресе Тилля-Кари»
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