Медресе Тилля-Кари – экскурсии в Самарканде

Найдено 23 экскурсии в категории «Медресе Тилля-Кари» в Самарканде на русском языке, цены от €39, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
78 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
Ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 3 чел.
Главное в Самарканде за 2 часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10095 за всё до 4 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
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    местные легенды и рассказ о современной жизни в Самарканде. Все, кто сейчас в поисках гида по Самарканду, не сомневайтесь ни минуты, обращайтесь к Фариде!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта. Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво. Шохрух помог осуществить это
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    желание. Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида. Шохрух написал заранее, поэтому мы смогли обсудить такие важные вопросы, как обмен валюты, приезд из аэропорта, такси. Также он посоветовал места, где можно уютно посидеть и поесть после экскурсии. Шохрух встретил нас с подругой в гостевом доме, где мы жили, и немного поменял маршрут для удобства. Он провел экскурсию подольше, что нас очень порадовало. Во время экскурсии мы смогли сфотографироваться в национальной одежде, это было здорово! Шохрух - это гид-друг в Самарканде, который постарается помочь с любыми вопросами и расскажет много интересного об этом прекрасном городе.

    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечта
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени
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    и показал самое сердце чудесного города. Прекрасный язык, начитанность, интересная и структурированная подача материала не оставила нас равнодушными. Шохрух так же помог нам сделать замечательные фотографии. Подбирал красивые ракурсы. Очень внимательный и скромный молодой человек. Всем благ! Рекомендую от чистого сердца!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Медресе Тилля-Кари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
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  3. Самарканд - город голубых куполов
  4. Старинный самобытный Самарканд
  5. Гостеприимный Самарканд
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Медресе Тилля-Кари" можно забронировать 23 экскурсии от 39 до 170 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 1725 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Медресе Тилля-Кари», 1725 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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