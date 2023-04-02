Что вас ждет

Предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию по историческим местам города Самарканда.

Обсерватория Улугбека

Здание обсерватории строилось в двадцатые годы ХIV века близ холма Кухак, по форме имело круглый план (диаметр 48 м) было рассечено по меридиану с юга на север огромным секстантом.

Мавзолей Ходжа Дониёр

По легендарным сведениям XVIII века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра (Даниила), останки которого были привезены в Самарканд и захоронены среднеазиатским средневековым полководцем и завоевателем Амиром Тимуром (Тамерланом).

Ансамбль Шахи-Зинда

Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда является самым почитаемым местом паломничества в Средней Азии. В переводе это слово означает «Живой Царь». Это место связано с деятельностью двоюродного брата пророка Мухаммада — Кусам ибн Аббаса, который в конце VII века вместе с первыми арабскими завоевателями был в Средней Азии, распространял Ислам и по легенде он здесь подвергся нападению, но укрылся в колодце, откуда живым ушёл в рай.

Мечети Хазрет-Хызр и Биби-Ханым

Мусульманские культовые сооружения в Самарканде на южной оконечности Афрасиаба. Название мечети Хазрет-Хызр связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».

Площадь Регистан

Первым было построено медресе Улугбека (1417 г.), затем напротив, с восточной стороны, возведена ханака Улугбека (1424г.), на севере — караван-сарай Мирзайи, на юге — соборная мечеть Алика Кукалдаша (1430 г.), рядом с которой сооружены мечеть Мукатта и медресе Абу-Саида.

мавзолей Амира Темура

Мавзолей Амира Темура по праву считается образцом зодчества Средней Азии. Это здание было заложено внуком и наследником Амира Темура — Мухаммад-Султаном в качестве медресе (начало строительства — 1401 г.).

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В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

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