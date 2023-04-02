Великий Самарканд: пешеходная прогулка

Предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию по историческим местам города Самарканда

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Предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию по историческим местам города Самарканда: обсерватории Улугбека, мавзолею Ходжа Дониёр, ансамблю Шахи-Зинда, мечетям Хазрет-Хызр и Биби-ханым, площади Регистан, мавзолею Амира Темура.
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
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Что вас ожидает 🤩

  • Обсерватория Улугбека
  • Мавзолей Ходжа Дониёр
  • Ансамбль Шахи-Зинда
  • Мечеть Хазрет-Хызр
  • Мечеть Биби-ханым
  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Амира Темура
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию по историческим местам города Самарканда.

Обсерватория Улугбека

Здание обсерватории строилось в двадцатые годы ХIV века близ холма Кухак, по форме имело круглый план (диаметр 48 м) было рассечено по меридиану с юга на север огромным секстантом.

Мавзолей Ходжа Дониёр

По легендарным сведениям XVIII века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра (Даниила), останки которого были привезены в Самарканд и захоронены среднеазиатским средневековым полководцем и завоевателем Амиром Тимуром (Тамерланом).

Ансамбль Шахи-Зинда

Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда является самым почитаемым местом паломничества в Средней Азии. В переводе это слово означает «Живой Царь». Это место связано с деятельностью двоюродного брата пророка Мухаммада — Кусам ибн Аббаса, который в конце VII века вместе с первыми арабскими завоевателями был в Средней Азии, распространял Ислам и по легенде он здесь подвергся нападению, но укрылся в колодце, откуда живым ушёл в рай.

Мечети Хазрет-Хызр и Биби-Ханым

Мусульманские культовые сооружения в Самарканде на южной оконечности Афрасиаба. Название мечети Хазрет-Хызр связано с именем пророка (наби) Хызра — покровителя путешественников, легендарного обладателя «живой воды».

Площадь Регистан

Первым было построено медресе Улугбека (1417 г.), затем напротив, с восточной стороны, возведена ханака Улугбека (1424г.), на севере — караван-сарай Мирзайи, на юге — соборная мечеть Алика Кукалдаша (1430 г.), рядом с которой сооружены мечеть Мукатта и медресе Абу-Саида.

мавзолей Амира Темура

Мавзолей Амира Темура по праву считается образцом зодчества Средней Азии. Это здание было заложено внуком и наследником Амира Темура — Мухаммад-Султаном в качестве медресе (начало строительства — 1401 г.).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание.

Ежедневно с 10 00 до 18 00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Мавзолей Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10 00 до 18 00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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