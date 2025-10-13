Исследуйте самаркандские сокровища: от руин Афрасиаба до величественной мечети Биби-Ханум. Узнайте, как изменялся город на протяжении веков
Погрузитесь в историю Самарканда, начав с руин Афрасиаба, где сохранились следы древнего города. Посетите некрополь Шахи-Зинда и узнайте о его тысячелетней истории. Взгляните на мечеть Хазрет-Хызр, старейшую в Самарканде, и ощутите атмосферу мавзолея Ходжа Дониёр. Завершите экскурсию у мечети Биби-Ханум, крупнейшей в Средней Азии. Этот тур - уникальная возможность узнать о богатом прошлом города и его культурном наследии
Руины Афрасиаба, ядро античного города. «Подлинно по зелени своей словно небо, а дворцы его словно звёзды на небесах, а река его — зеркало для просторов, а стена его — солнце для горизонтов». Каким был Самарканд, восхитивший арабских завоевателей 1000 лет назад? Об этом можно судить по раскопкам городища, которое вы посетите.
Мы поговорим о его богатом прошлом, о цитадели Мараканда, где останавливался греческий царь из Македонии, и воссоздадим образ столицы Согдианы, древней исторической области.
Некрополь Шахи-Зинда. Название памятника с персидского переводится как «Живой царь». Вы осмотрите архитектурный шедевр Самарканда и проследите его тысячелетнюю историю.
Мечеть Хазрет-Хызр. Также я познакомлю вас с древней религиозной постройкой на юге городища. Это старейшая мечеть в Самарканде — её фундамент заложили на месте зороастрийского храма ещё в начале 8 века!
Мавзолей и комплекс Ходжа Дониёр. Гробница святого пророка (Данияра у мусульман, Даниила у христиан, Даниэля у иудеев) расположена рядом с рекой Сиаб, меж холмов Афрасиаба. Вы ощутите особую атмосферу культового места и узнаете о спорах, которые ведутся вокруг личности захороненного здесь человека.
Мечеть Биби-Ханум. Кроме того, вы посетите крупнейшую мечеть в Средней Азии и познакомитесь с архитектурой одного из самых величественных храмов мусульманского мира.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном авто из аэропорта, вокзала или вашего отеля в Самарканде
Дополнительные расходы: входные билеты и обед — общие траты составят ~$17 с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шавкат — ваш гид в Самарканде
Я автор и организатор индивидуальных и групповых экскурсии по городам, где пролегал Великий Шёлковый путь — Самарканду и Бухаре. Мне интересно делиться их богатой культурой и историей с гостями. Моя цель — познакомить вас с нашим наследием и обеспечить вам незабываемый отдых в солнечном Узбекистане!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Олег
13 окт 2025
Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Приятно порадовало то, что оперативно получилось немного изменить маршрут, т. к. часть объектов, которые были включены в экскурсию изначально, я уже посетил. Рекомендую всем в начале пребывания в Самарканде, чтобы получить максимально общее представление о городе, его истории и жителях.
Марина
7 окт 2025
Огромная благодарность гиду Шавкату за блестящую экскурсию! Это был не просто перечень дат и фактов, а настоящее погружение в эпоху. Шавкат обладает уникальным даром оживлять историю: его рассказы были настолько читать дальше
яркими и образными, что казалось, «машина времени» перенесла нас в прошлое. Очень много интересных деталей, логичных связей и ответов на все вопросы. Слушали, затаив дыхание. Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто "посмотреть", а понять и прочувствовать историю города!
Н
Надежда
22 апр 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления гиду Шавкату! День прошел легко и позитивно. Шавкат - приятный в общении человек, информацию преподносит структурированно и легко к восприятию. Отвечал на читать дальше
все наши вопросы, рассказал много интересных и запоминающихся фактов. Огромная благодарность за индивидуальный подход и гибкость (с учетом наших пожеланий был скорректирован маршрут, что позволило нам увидеть и узнать еще больше чем планировалось)!
А
Андрей
11 мар 2025
Очень понравилась экскурсия. Маршрут просто отличный. Шавкат все рассказал структурировано и крайне профессионально, ответил на все вопросы. По нашей просьбе скорректировал маршрут. Шавкат очень приятный, тактичный человек.