Описание экскурсии

Руины Афрасиаба, ядро античного города. «Подлинно по зелени своей словно небо, а дворцы его словно звёзды на небесах, а река его — зеркало для просторов, а стена его — солнце для горизонтов». Каким был Самарканд, восхитивший арабских завоевателей 1000 лет назад? Об этом можно судить по раскопкам городища, которое вы посетите.

Мы поговорим о его богатом прошлом, о цитадели Мараканда, где останавливался греческий царь из Македонии, и воссоздадим образ столицы Согдианы, древней исторической области.

Некрополь Шахи-Зинда. Название памятника с персидского переводится как «Живой царь». Вы осмотрите архитектурный шедевр Самарканда и проследите его тысячелетнюю историю.

Мечеть Хазрет-Хызр. Также я познакомлю вас с древней религиозной постройкой на юге городища. Это старейшая мечеть в Самарканде — её фундамент заложили на месте зороастрийского храма ещё в начале 8 века!

Мавзолей и комплекс Ходжа Дониёр. Гробница святого пророка (Данияра у мусульман, Даниила у христиан, Даниэля у иудеев) расположена рядом с рекой Сиаб, меж холмов Афрасиаба. Вы ощутите особую атмосферу культового места и узнаете о спорах, которые ведутся вокруг личности захороненного здесь человека.

Мечеть Биби-Ханум. Кроме того, вы посетите крупнейшую мечеть в Средней Азии и познакомитесь с архитектурой одного из самых величественных храмов мусульманского мира.

Организационные детали