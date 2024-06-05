Ночные прогулки и экскурсии Самарканда

Найдено 22 экскурсии в категории «Ночные» в Самарканде на русском языке, цены от €19, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3528 за всё до 6 чел.
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
2119 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
25 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
3027 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка по Самарканду
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночная прогулка по Самарканду
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за всё до 3 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Начало: Смотровая площадка Регистана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за всё до 10 чел.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
450 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350 за всё до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Прогулка по горам Заамина
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Сложно судить о качестве экскурсии из каких-то субъективных показателей, нам все что обещали показали, экскурсовод был вежлив, говорил хорошо, на
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    большинство вопросов отвечал. Историю знал в рамках своей локации, фундаментальными знаниями не обладал (без образования), из за чего много домысливал путая религию историю и местные фольклорные поветрия. Смело и глупо вступал в спор, но мы просто заканчивали дискуссию. Мы не ждали от экскурсовода, которого свами не выбирали большего. Поэтому твердая четверка.

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
    Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
  • П
    Понаровская
    30 мая 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была не в тягость! Рассказывал много исторических фактов, помогал с ребенком, в общем все пролетело на одном дыхании. А еще, нас отлично пофотографировали, спасибо!
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Ночная прогулка по Самарканду
    Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.
  • Р
    Руслан
    29 мая 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Приятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому от объекта к объекту передвигались быстро и с комфортом. Рекомендую, можете смело обращаться 👍🏼👍🏼👍🏼
    Приятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому от
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Старинный самобытный Самарканд
    Хорошая экскурсия, было интересно. Рекомендуем детям и взрослым.
  • Д
    Дмитрий
    23 мая 2024
    Старинный самобытный Самарканд
    Шахбоз очень приятный, аккуратный, эрудированный и тактичный экскурсовод. Экскурсия на всех этапах была очень интересная, познавательная и прошла на одном дыхании. Самарканд,благодарная опыту и таланту Шахбоза, оставил неизгладимое впечатление! Выбирая данную экскурсию однозначно не пожалеете!
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    О Самарканде с любовью
    Очень интересно и познавательно, спасибо)))) нам очень понравилось!!! Гид супер!!!
  • I
    Igor
    17 мая 2024
    Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
    Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
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    до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону - аж 4 часа, но уж очень хотелось посмотреть Бухару. Если есть возможность - езжайте на поезде или останьтесь в Бухаре хотя бы на ночь! В общем, у нас других вариантов не было. Шерзод отвез нас на своей машине туда и обратно, плюс провел экскурсию по Цитадели Арк и нескольким знаковым объектам. Она заняла около двух с половиной часов, что конечно очень мало. Больше ничего не успели с учетом времени в пути. Но хоть так… Скажу честно, Шерзод - неплохой гид, хоть, наверное, не самый лучший в мире. НО! И ЭТО ВАЖНО! Посещение новой страны для вдумчивых туристов - это не только программные достопримечательности, но и погружение в культуру, традиции, быт, попытка понять менталитет местных жителей… И вот здесь Шерзоду не было равных! БОльшую часть пути он рассказывал нам о том, как живут в Узбекистане люди, чем дышат, как растят детей, создают семьи, работают, отдыхают и много такого, о чем ни на каких экскурсиях не узнаешь! Нам показалось это очень ценным. Мы с удовольствием общались с Шерзодом несколько часов подряд, задавали вопросы, удивлялись, смеялись и сравнивали нашу жизнь и их…"Вишенкой на торте" стал рыбный ресторан (скорее кафешка) по дороге назад. Это нетуристическое место, туда ходят местные. Скажу я вам, такой вкусной рыбы мы ели очень давно! Так что спасибо большое, нам понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ночные»

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  1. Самарканд - город голубых куполов
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  3. О Самарканде с любовью
  4. Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
  5. 10000 шагов по древнему Самарканду
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
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