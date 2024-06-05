1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35€28 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
21€19 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
30€27 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Самарканду
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по ансамблу Регистан
Начало: Смотровая площадка Регистана
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
- ППавел2 июня 2024Сложно судить о качестве экскурсии из каких-то субъективных показателей, нам все что обещали показали, экскурсовод был вежлив, говорил хорошо, на
- ИИрина1 июня 2024Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
- ППонаровская30 мая 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была не в тягость! Рассказывал много исторических фактов, помогал с ребенком, в общем все пролетело на одном дыхании. А еще, нас отлично пофотографировали, спасибо!
- ЕЕлена30 мая 2024Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.
- РРуслан29 мая 2024Приятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому от объекта к объекту передвигались быстро и с комфортом. Рекомендую, можете смело обращаться 👍🏼👍🏼👍🏼
- ИИрина28 мая 2024Хорошая экскурсия, было интересно. Рекомендуем детям и взрослым.
- ДДмитрий23 мая 2024Шахбоз очень приятный, аккуратный, эрудированный и тактичный экскурсовод. Экскурсия на всех этапах была очень интересная, познавательная и прошла на одном дыхании. Самарканд,благодарная опыту и таланту Шахбоза, оставил неизгладимое впечатление! Выбирая данную экскурсию однозначно не пожалеете!
- РРуслан17 мая 2024Очень интересно и познавательно, спасибо)))) нам очень понравилось!!! Гид супер!!!
- IIgor17 мая 2024Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
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