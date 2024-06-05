Медресе Шердор – экскурсии в Самарканде

Найдено 25 экскурсий в категории «Медресе Шердор» в Самарканде на русском языке, цены от €32, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
78 за всё до 4 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
Ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 3 чел.
Главное в Самарканде за 2 часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10095 за всё до 4 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • V
    Vitalija
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
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    was the only tourist, all his attention and knowledges were directed to me. Further more, he is perfect photographer, always choosing the right place and moments were to make the best pictures. Sodik is very professional guide and love his profession, i could call him “walking encyclopedia”, starting the excursion from the roots of Islam, he opened life of dervishes, sufis, and whole dynastia of Amir Temur, showed me entire charm of the Eastern architecture and history of his country. I am very lucky choosing him as a guide for Samarkand.

    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Темур прекрасный рассказчик. Невероятное количество исторических фактов, все с интересной подачей. Очень познавательно. Не заскучали ни на секунду. Даже дети 10 лет слушали с удовольствием. Спасибо.
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
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    поведал о быте и обычаях современных жителей Узбекистана, а также подсказал, где вкусно поесть. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым, которые соберутся в Самарканд!

  • Р
    Резеда
    2 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
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    усыпальницу, вместо нее посетили фабрику по производству ковров. Нисо современная и очень приятная девушка, дала рекомендации по последующему пребыванию в Узбекистане, так как далее мы направляемся в Ташкент. По ходу всей прогулки фотографировала нас и фото действительно получились отличными, я довольна, аирдроп в помощь и все фото по окончании прогулки у нас. Также Нисо обещала сделать рилсы на свой вкус, я их ожидаю с нетерпением. Спасибо за интересную прогулку, желаем побольше благодарных туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Медресе Шердор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Сказка вечернего Самарканда
  2. Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
  3. Чарующий Самарканд
  4. Самарканд - город голубых куполов
  5. Старинный самобытный Самарканд
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Медресе Шердор" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 32 до 170 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 1810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 25 экскурсий на 2024 год по теме «Медресе Шердор», 1810 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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